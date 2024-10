CONTRECŒUR, QC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - La relève de l'entreprise Formedica, spécialisée dans la conception et la production de produits orthopédiques, est assurée par la famille Bergeron, des entrepreneurs québécois qui ont fait leurs preuves dans le secteur des équipements médicaux. La famille Bergeron succède à M. Raymond Fortin qui a fondé l'entreprise québécoise il y a plus de 50 ans.

Les nouveaux propriétaires, les frères Nicolas et Anthony Bergeron et leur père Sylvain, souhaitent propulser la croissance de Formedica en continuant de miser sur la qualité qui fait le succès de la marque. Formedica conçoit et fabrique une gamme de produits qui se retrouvent notamment dans de nombreuses pharmacies. Parmi ces produits, mentionnons des attelles, bandages, produits d'aide à la marche ou encore de sécurité. L'entreprise compte plus de 30 employés et possède une usine et un centre de distribution à Contrecœur.

La famille Bergeron était auparavant actionnaire dans une entreprise qui distribuait et fabriquait de l'équipement médical, dont les gants et les masques Aurelia, et qui possède des usines dans la région de Montréal.

Citations

« Nous avons de belles ambitions pour Formedica. Nous avons toujours misé sur la qualité de nos produits, l'innovation et les relations de confiance avec nos clients, et c'est là-dessus que nous souhaitons continuer de nous baser pour soutenir la croissance de l'entreprise.

Nous sommes très heureux de la confiance que nous a accordée monsieur Fortin. Il était important pour lui de vendre à des intérêts québécois et nous sommes fiers de prendre le relais de ce fleuron établi en 1972 et qui soutient au quotidien des milliers de personnes grâce à sa gamme de produits spécialisés. »

- Nicolas Bergeron, copropriétaire et vice-président chez Formedica

À propos de Formedica

Formedica est reconnue pour son portfolio de produits orthopédiques de haute qualité. Ses produits se retrouvent autant dans les hôpitaux, centres médicaux et magasins spécialisés que dans les pharmacies. Formedica possède une usine et un centre de distribution à Contrecœur au Québec.

SOURCE Formedica

