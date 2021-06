André Wolfe travaille chez Groupe CIS depuis plus de 30 ans.

En devenant Vice-président innovation et technologie, il met toute son expérience au service de Groupe CIS pour maintenir son avance avec le développement de produits qui insuffleront une vision novatrice dans l'Industrie.

Nouveau président et directeur général, Éric Tessier hérite du poste détenu par Jacques Tessier depuis plus de 40 ans. Aux premières loges de la croissance de CIS en Amérique, Éric incarne l'âme de CIS quant à la vision de l'entreprise et de sa complicité avec ses clients et ses partenaires.

« Les défis sont grands, passionnants et notre terrain de jeu immense.», ajoute Éric Tessier, président de Groupe CIS.

À propos de Groupe CIS

Groupe CIS est une entreprise en technologie de l'information de Saint-Jérôme, fondée en 1977. Groupe CIS est l'un des plus importants fournisseurs nord-américains de solutions logicielles de livraison directe en magasin et d'automatisation de la force de vente. Depuis maintenant quarante ans, les solutions de Groupe CIS permettent aux entreprises de rationaliser et d'optimiser leur processus d'affaires, de réduire leurs frais d'exploitation et d'augmenter leurs profits. CIS est un chef de file avec ses solutions logicielles mobiles, son impressionnante liste de clients dans divers secteurs d'activité tant nationaux qu'internationaux en témoigne.

