MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Ben-Mor , le plus grand manufacturier d'élingues et de câbles assemblés au Canada, leader sur son marché depuis 30 ans, entreprend un virage majeur pour réduire sa dépendance à la Chine. Cette entreprise, qui est un joueur clé sur son marché, prend un tournant décisif et se place à l'avant-garde en rapatriant la production de son produit fini en dehors de l'Asie et de la Chine, tout en continuant de fabriquer des matériaux de qualité à des prix compétitifs pour ses clients.

« L'objectif de mieux faire est au cœur du développement de Ben-Mor. De cette volonté est né notre désir de se détacher de la Chine pour rapatrier notre production en Amérique du Nord et en Europe exclusivement. Cette initiative représente un investissement pour nous, mais est réalisée dans l'optique d'aller plus loin. En ce sens, nous faisons des essais pour approuver de nouveaux fournisseurs à l'extérieur de la Chine et même de l'Asie. Avec des décisions bien pensées, nous avons le pouvoir de changer les choses », explique Benoît Frappier, le fondateur de Ben-Mor.

Le manufacturier originaire de Saint-Hyacinthe opère sous 3 divisions : industriel, au détail et militaire. Il réalise l'assemblage de câbles, de câbles recouverts, d'élingues de levage, d'élingues rondes, en plus de la distribution de cordes, de chaînes et d'accessoires. Produit phare de son portefeuille, les bagues en aluminium pour câbles assemblés seront désormais entièrement fabriquées au Canada.

En plus de ce choix proactif qui témoigne de l'engagement de Ben-Mor à privilégier l'économie locale, l'entreprise souhaite continuer son expansion réalisée majoritairement par le biais d'acquisitions. Parmi les plus marquantes, on note celle de la manufacture Sling Tech en 2012 qui a permis à la firme de se propulser au premier rang des manufacturiers au pays. Plus récemment, en janvier 2023, Ben-Mor a réalisé l'achat de Fortune Rope & Metal, un fournisseur reconnu dans l'industrie des câbles situé à trois emplacements stratégiques aux États-Unis. Ces acquisitions permettent à l'entreprise de diversifier ses activités et desservir de nouveaux marchés : Ben-Mor compte désormais 375 employés dans 11 emplacements à travers l'Amérique du Nord du Québec à l'Alberta en passant par l'Ontario et les États-Unis.

Dans cette même optique de croissance, Benoît Frappier s'est entouré d'une équipe visionnaire où le repreneuriat et la formation de la relève jouent un rôle clé dans le développement des affaires. Mélanie Frappier, sa fille, a d'ailleurs repris les rênes des ventes industrielles et du développement des affaires. Tandis que Louis Tétreault, le vice-président aux ventes de détail et à la chaîne d'approvisionnement, s'est démarqué par son leadership et son désir de s'investir, lui permettant d'accéder à un poste de direction.

Ben-Mor a comme objectif d'étendre ses activités sur de nouveaux marchés afin de proposer une offre toujours plus complète à ses clients. Pour cela, le manufacturier peut compter sur ses équipes qui œuvrent d'un océan à l'autre et qui seront d'ailleurs rassemblées en mai prochain à la maison mère de Saint-Hyacinthe, pour y célébrer trente années de croissance extraordinaire.

À propos de Ben-Mor

Ben-Mor est une entreprise créée en 1992 par Benoît Frappier et devenue chef de file en fabrication et distribution de câbles d'acier, chaînes, accessoires de chaînes, câbles assemblés, câbles recouverts, élingues synthétiques, élingues de chaîne, élingues de câble et câbles. Ben-Mor dessert une clientèle nord-américaine à travers 11 emplacements stratégiques au Canada et aux États-Unis. L'entreprise est reconnue pour son offre de produits de haute qualité ainsi que son service client sur mesure.

SOURCE Ben-Mor

Renseignements: Contact média : Marelle Communications, Chloé Bitton, [email protected], 438-497-5728