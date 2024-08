Une entreprise de Laval perd son autorisation de contracter et est inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

QUÉBEC, le 7 août 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) a révoqué en date du 20 juin dernier l'autorisation de contracter de Systèmes Intérieurs Bernard MNJ & Associés inc. et l'inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans.

Cette décision prise à l'endroit de l'entreprise effectuant l'installation de systèmes intérieurs a été rendue à la suite d'un examen d'intégrité mené par l'AMP pour les motifs suivants :

Systèmes Intérieurs Bernard MNJ & Associés inc. néglige de s'acquitter d'une dette fiscale auprès de Revenu Québec.





Elle n'a pas transmis à l'AMP dans le délai imparti les documents et renseignements exigés dans l'avis d'examen d'intégrité transmis en mars 2024.

Pendant les cinq prochaines années, Systèmes Intérieurs Bernard MNJ & Associés inc. ne pourra présenter de soumission pour la conclusion d'un contrat public, ni conclure un contrat ou un sous contrat public. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

