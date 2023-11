Une enquête de SEI révèle l'impact des biais comportementaux sur les résultats financiers

Les constatations de l'enquête soulignent l'importance d'une approche de gestion de patrimoine axée sur les buts pour les conseillers et les investisseurs

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ -- SEI® (NASDAQ:SEIC) a annoncé aujourd'hui les résultats de sa première enquête sur l'encadrement comportemental, qui a révélé que les conseillers et les investisseurs peuvent être affectés par les biais comportementaux. L'enquête a porté sur les idées des conseillers au Canada à propos de leurs biais comportementaux et de ceux qu'ils observent chez leurs clients, et met en évidence les similitudes et les différences qui pourraient avoir un impact sur les résultats financiers.

Anne Hoare, responsable des solutions de gestion d'actifs, SEI Canada, a affirmé:

"Dans le contexte actuel, les investisseurs s'attendent de plus en plus à une expérience collaborative et personnalisée avec leur conseiller financier afin d'atteindre leurs objectifs à long terme. Les émotions étant à fleur de peau en période de volatilité des marchés, les biais sont plus susceptibles de se manifester dans les interactions entre le conseiller et son client.

"Plutôt que d'éviter ce terrain émotif, les conseillers peuvent créer un espace de discussion sur l'existence des biais et leur impact potentiel sur la santé financière des clients. En abordant ces questions, le conseiller peut être en mesure d'aider ses clients à ne pas agir en fonction de leurs biais et à obtenir de meilleurs résultats."

Les recherches de SEI ont montré que les conseillers et leurs clients ont tendance à partager des croyances inconscientes communes, entre autres:

L'aversion aux pertes: Soit une sensibilité plus grande aux pertes qu'aux gains. Elle peut conduire les conseillers à recommander des investissements qui ne sont pas adaptés au profil de risque d'un client, limitant ainsi les occasions de croissance pour eux-mêmes et pour leurs clients. Trente-quatre pour cent des conseillers reconnaissent ce biais chez eux, tandis que 62% suggèrent qu'il s'agit du biais le plus souvent observé chez leurs clients.

L'enquête a également révélé que si certains conseillers utilisent une approche de gestion de patrimoine axée sur les buts, il est possible d'accroître les pratiques centrées sur le client dans l'ensemble du secteur. À la question de savoir comment les conseillers font concorder le ou les portefeuilles des clients avec les objectifs individuels, seuls 33% ont indiqué que chaque objectif a son propre portefeuille correspondant à leur niveau de risque et à leur horizon temporel. De plus, 59% des conseillers ont indiqué avoir créé des plans financiers pour plus de la moitié de leurs clients, tandis que 41% ne l'ont pas fait. Les conseillers qui adoptent une approche axée sur les buts peuvent aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs, développer des relations plus profondes et fidéliser leur clientèle.

Méthodologie

Les résultats ont intégré 169 réponses à l'enquête sur l'encadrement comportemental de SEI menée en mai 2023.

