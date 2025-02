QUÉBEC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Une élection partielle aura lieu le lundi 17 mars prochain dans la circonscription de Terrebonne, dans la région de Lanaudière. En vertu d'un décret du gouvernement du Québec pris aujourd'hui, le directeur général des élections, M. Jean-François Blanchet, doit veiller à l'organisation de l'élection et en assurer l'intégrité.

Voici quelques dates importantes de la période électorale :

Interdiction de diffuser, de publier ou d'afficher de la publicité ayant trait à l'élection : du 12 au 18 février (les pancartes électorales sont toutefois permises);

Période de mise en candidature : du 13 février au 1 er mars;

mars; Période d'inscription ou de modification à la liste électorale : du 24 février au 13 mars;

Jours de vote au bureau du directeur du scrutin : les 7 et 8 mars ainsi que du 11 au 13 mars;

Jours de vote par anticipation : les 9 et 10 mars.

Travailler lors de l'élection

Toute personne qui a le droit de vote au Québec peut postuler en ligne pour travailler lors de cette élection. Ce n'est pas nécessaire d'habiter dans la circonscription pour y travailler.

Les jeunes de 16 et 17 ans peuvent aussi travailler lors de cette élection, s'ils ont la citoyenneté canadienne et qu'ils résident au Québec depuis au moins six mois. Cette expérience de travail permettra à ces futurs électeurs et électrices de mieux comprendre le déroulement du vote.

Dates limites pour certaines options de vote

Les électrices et les électeurs qui souhaitent utiliser certaines options de vote doivent formuler une demande avant une date limite.

Les électeurs qui souhaitent s'inscrire au vote hors Québec, qui se déroule par la poste, doivent le faire au plus tard le 26 février;

Les électeurs qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons de santé peuvent demander de voter à domicile jusqu'au 3 mars;

Celles et ceux qui souhaitent s'inscrire pour voter à leur chambre dans un établissement d'hébergement (centre de réadaptation, centre hospitalier, maison de soins palliatifs ou ressource en dépendance) doivent le faire au plus tard le 3 mars.

Contributions politiques

Les électrices et les électeurs peuvent verser jusqu'à 100 $ par année à chacun des partis politiques et des candidats indépendants autorisés. Depuis la vacance du poste de député de Terrebonne et jusqu'au 16 avril, les électeurs de la circonscription de Terrebonne peuvent aussi leur verser jusqu'à 100 $ additionnels. Ils peuvent donc verser jusqu'à 200 $ en 2025, à moins qu'ils n'aient déjà fait une contribution additionnelle en 2024 dans le contexte de l'élection partielle à venir.

Renseignements sur les élections partielles au Québec et sur la circonscription de Terrebonne

La Loi électorale prévoit que le gouvernement doit décréter une élection partielle lorsqu'un siège de député à l'Assemblée nationale devient vacant plus de six mois avant la date des prochaines élections générales. Le gouvernement doit prendre le décret qui ordonne la tenue de l'élection partielle au plus tard six mois après la vacance du siège.

Lors des élections générales provinciales du 3 octobre 2022, plus de 60 000 personnes étaient inscrites sur la liste électorale de la circonscription de Terrebonne . Le taux de participation était de 71,19 %; à l'échelle du Québec, il était de 66,15 %.

. Le taux de participation était de 71,19 %; à l'échelle du Québec, il était de 66,15 %. La dernière élection partielle dans Terrebonne s'est déroulée le 18 janvier 1965. Le taux de participation était de 35,98 %.

s'est déroulée le 18 janvier 1965. Le taux de participation était de 35,98 %. Une fiche d'information sur la circonscription de Terrebonne se trouve sur le site Web d'Élections Québec (electionsquebec.qc.ca).

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise.

