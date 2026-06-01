Une école qui rapproche - École ensemble publie une étude inédite qui chiffre les bénéfices que procurerait l'école de proximité

GATINEAU, QC, le 1er juin 2026 /CNW/ - École ensemble publie aujourd'hui une étude intitulée Une école qui rapproche : évaluation des bénéfices du réseau scolaire commun sur l'environnement et le bien-être des élèves du secondaire à Laval. Réalisée par la firme Delorme Lajoie Consultation, l'étude mesure les retombées concrètes de l'implantation d'un réseau scolaire commun fondé sur des bassins scolaires optimisés (BSO) dans le réseau secondaire à Laval.

Rapprocher les élèves de leur école de quartier ferait passer la distance moyenne domicile-école de 7,5 km à 4,4 km (- 41 %), augmenterait de 65 % le nombre d'élèves qui s'y rendent à pied et offrirait aux marcheurs 26 minutes d'activité physique par jour. Il s'agit d'un gain significatif alors que près de 29 % des jeunes lavallois du secondaire sont considérés sédentaires. L'étude démontre également que les émissions de GES totales quotidiennes résultant du transport scolaire diminueraient de 36 %. Pour l'ensemble des élèves du secondaire de Laval, cette réduction équivaut à l'empreinte carbone pour trois passagers faisant l'aller-retour Montréal-Paris en avion, chaque jour.

Une réforme structurante à l'heure des choix électoraux

À quatre mois des élections québécoises du 5 octobre, ce nouveau rapport permet d'enrichir la conversation sur les effets négatifs de l'école à trois vitesses et d'envisager des bénéfices additionnels inédits qui découleraient de l'implantation d'un réseau scolaire commun.

« Les Québécois méritent un système scolaire qui mise sur l'égalité des chances et la santé de nos jeunes. Les résultats de cette étude montrent que le réseau scolaire commun n'est pas qu'une réforme pour mettre fin aux inégalités entre les jeunes. Il s'agit aussi d'un levier structurant pour améliorer la santé publique et contribuer aux efforts favorisant la transition écologique. Nous interpellons tous les partis politiques afin qu'une conversation exhaustive sur l'Éducation figure au cœur des engagements électoraux », a déclaré Stéphane Vigneault, coordonnateur d'École ensemble.

Une analyse rigoureuse aux retombées concrètes

L'étude, menée par Florence Ouellet, Camille Lajoie et François Delorme, repose sur une analyse qui compare la situation actuelle du transport scolaire à Laval avec un scénario d'implantation des BSO.

« Notre analyse met en lumière un mécanisme structurant : l'organisation territoriale du réseau scolaire influence les comportements de mobilité. En rapprochant les lieux de vie et les lieux d'apprentissage, la réorganisation proposée agit à la source des choix de transport, plutôt que de chercher à modifier les comportements par des incitatifs isolés. La réduction des distances constitue ainsi un levier systémique, dont les effets touchent simultanément la santé publique, la socialisation des jeunes et les émissions de GES », a déclaré Camille Lajoie, chercheuse, Delorme Lajoie Consultation.

Des constats appuyés par le milieu

« Une école de quartier, c'est plus qu'un lieu d'apprentissage, c'est aussi un incontournable pour des milieux de vie complets. Et cette étude le confirme de manière tangible : la proximité des établissements scolaires permet aux jeunes de se déplacer à pied ou à vélo et ainsi de développer de saines habitudes de vie. Valoriser davantage l'école de quartier nous bénéficierait beaucoup collectivement », a déclaré Vanessa Normand, codirectrice générale de Vivre en Ville.

Autres faits saillants de l'étude

La distance totale parcourue en transport actif progresserait de 47 % , tandis que les kilomètres parcourus en transport motorisé reculeraient de 37 % .

, tandis que les kilomètres parcourus en transport motorisé reculeraient de . Au-delà des données quantifiables, les chercheurs soulignent les effets bénéfiques du transport scolaire actif sur la santé mentale et le développement social des jeunes : autonomie accrue, sentiment d'appartenance au quartier, occasions de socialisation et confiance en soi.

L'étude complète se trouve sur le site d'École ensemble : https://www.ecoleensemble.com/UneEcoleQuiRapproche

À propos de Delorme Lajoie Consultation

Delorme Lajoie Consultation (DLC) est une firme boutique de consultation économique animée par des valeurs profondes axées sur la protection de l'environnement et la réduction des inégalités socioéconomiques. DLC accompagne des organismes publics, des entreprises privées et des collectifs citoyens dans la conception de solutions durables, l'analyse de données complexes et la mise en œuvre de stratégies adaptées aux réalités du terrain.

À propos d'École ensemble

Fondé par des parents d'élèves en juin 2017, École ensemble a pour mission d'animer un espace de réflexion et de mobilisation afin que le Québec se dote d'un système d'éducation équitable. Sa proposition de solution est le Plan pour un réseau scolaire commun.

ecoleensemble.com | @ecoleensemble

SOURCE École ensemble

Source : Stéphane Vigneault, coordonnateur, École ensemble; Renseignements : Patrick Howe, 514 647-1510, [email protected]