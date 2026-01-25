École ensemble salue l'engagement renouvelé du Parti Québécois à mettre fin à l'école à trois vitesses

Une offensive publicitaire sera lancée ce soir à Tout le monde en parle

SAINT-HYACINTHE, QC, le 25 janv. 2026 /CNW/ - Les délégués du Parti québécois qui étaient réunis en congrès d'orientation cette fin de semaine ont adopté des propositions qui renforcent l'engagement de leur parti à mettre fin à l'école à trois vitesses s'il est porté au pouvoir le 5 octobre.

« Nous saluons l'engagement du Parti québécois, qui est l'un des deux partis politiques à prendre position concrètement pour mettre fin à l'école à trois vitesses. Les propositions adoptées par les délégués placent l'équité scolaire au cœur des priorités politiques en pleine année électorale. Nous espérons que cet engagement inspirera toutes les formations politiques à emboîter le pas. Les enfants du Québec méritent tous la même chance de réussir, peu importe l'épaisseur du portefeuille de leurs parents », a déclaré Stéphane Vigneault, coordonnateur d'École ensemble.

Ainsi, le projet national qui sera proposé aux électeurs québécois reprend plusieurs éléments clés du Plan pour un réseau commun d'École ensemble, notamment la fréquentation de l'école de territoire, l'instauration d'un système d'éducation juste et équitable qui interdirait aux écoles financées par l'État de sélectionner leurs élèves et d'offrir l'opportunité à toutes les écoles privées actuellement subventionnées de devenir des écoles entièrement financées par l'État.

Une campagne publicitaire qui débute à TLMEP

École ensemble lance aujourd'hui une campagne publicitaire d'envergure pour sensibiliser la population québécoise à l'enjeu de l'école à trois vitesses et rappeler qu'une solution existe : le plan pour un réseau scolaire commun. Cette initiative vise à placer l'éducation au cœur des débats en vue des élections générales du 5 octobre 2026.

La campagne, qui sera diffusée dans plusieurs médias d'information au Québec jusqu'au 20 mars 2026, sera lancée en primeur lors de l'émission Tout le monde en parle (TLMEP) le dimanche 25 janvier, avec la diffusion de deux messages publicitaires de 15 secondes. Des bannières sur le web et les réseaux sociaux inviteront également les citoyens à signer le plan pour un réseau scolaire commun.

Un appel à l'action politique en prévision des élections

Alors que l'éducation avait été pratiquement absente des dernières élections québécoises de 2022, École ensemble souhaite que les partis politiques s'engagent cette fois-ci à mettre fin à l'école à trois vitesses dans leurs plateformes électorales.

« Le temps est venu de passer de la parole aux actes. Nous avons un plan concret, audacieux et réalisable pour bâtir une école plus juste et équitable pour tous les enfants du Québec. Nous demandons aux partis politiques de s'en inspirer et de s'engager à régler cette question une fois pour toutes », affirme M. Vigneault.

Pour visionner les deux publicités et les visuels de la campagne : ecoleensemble.com

