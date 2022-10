BRADFORD WEST GWILLIMBURY, ON, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Tony Van Bynen, député de Newmarket-Aurora, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Rob Keffer, maire de Bradford West Gwillimbury, ont annoncé l'octroi de plus de 5,3 millions de dollars pour la rénovation d'une école primaire inutilisée à Bradford West Gwillimbury.

« Les investissements dans la modernisation écologique des infrastructures publiques sont judicieux pour notre environnement, nos collectivités et notre économie », a déclaré Tony Van Bynen, député de Newmarket-Aurora, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités. « Les travaux de rénovation de cette école primaire inutilisée permettront de réduire les coûts d'exploitation et les émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant un centre communautaire facilement accessible aux résidents de Bradford West Gwillimbury. »

« Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés comme l'un des bénéficiaires du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) », a déclaré Rob Keffer, maire de Bradford West Gwillimbury. « Étant l'une des municipalités qui connaît la croissance la plus rapide au Canada, nous avons connu et continuerons de connaître une demande accrue de services communautaires, y compris notre banque alimentaire locale Helping Hand. Cette importante contribution au futur centre communautaire de Bradford West Gwillimbury permettra de revitaliser ce bâtiment d'environ 28 000 pieds carrés pour en faire un centre de services communautaires et sociaux dont tous les résidents pourront profiter. »

La Ville de Bradford West Gwillimbury transformera l'ancienne école en modernisant les infrastructures et les équipements avec des solutions à haut rendement énergétique, en rénovant l'enveloppe du bâtiment, en améliorant l'isolation des murs, en installant un nouveau toit isolé et en installant des fenêtres à haut rendement énergétique. Ces améliorations permettront de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 67,6 % et les émissions de gaz à effet de serre de 83 tonnes par année.

Le bâtiment sera réaffecté en centre communautaire pour les populations mal desservies, offrant un lieu centralisé et facilement accessible pour une variété de services sociaux tels qu'une banque alimentaire. Cette installation polyvalente sera un lieu accueillant et inclusif où les membres vulnérables de la communauté pourront se rendre lorsqu'ils auront besoin d'un coup de main. Elle contribuera à la création d'une communauté meilleure et plus équitable.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 5,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit plus de 5,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel qui a pris fin le 6 juillet 2021. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, seront acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

