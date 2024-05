Une école de Québec remporte une bourse grâce à son conseil d'élèves

QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - L'école secondaire De Rochebelle, à Québec, a remporté une bourse de 1 000 $ lors de la remise des prix Vox populi. Offerts par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant en collaboration avec Élections Québec et l'Assemblée nationale, ces prix récompensent dix conseils d'élèves qui ont favorisé la démocratie au sein de leur école.

« Comme les sciences ou les mathématiques, la démocratie, ça s'apprend. Nous ne devenons pas des citoyens actifs et engagés du jour au lendemain. L'école est une microsociété, c'est un milieu très riche pour faire vivre des expériences démocratiques concrètes aux jeunes », explique le directeur général des élections, Jean-François Blanchet.

En mettant en place de bonnes pratiques démocratiques, comme la consultation des élèves de l'école, le vote éclairé et la délibération, les conseils d'élèves profitent à l'ensemble des jeunes de même qu'à la direction de l'école, puisqu'ils influencent positivement le climat scolaire.

Le conseil d'élèves lauréat

Forts de plus de 30 ans d'existence, les cinq conseils d'élèves de l'école secondaire De Rochebelle ont entrepris de grands changements dans leur organisation pour améliorer l'égalité et la représentativité. Au sein de leurs conseils, les membres ont augmenté le nombre de postes de représentantes et représentants du programme Monde et passion pour le rendre équivalent à celui du programme Éducation internationale. Ils ont aussi créé des postes d'élues et d'élus pour les élèves du programme de francisation, qui ont maintenant des voix dans les conseils.

En plus de cette nouvelle structure, qui donne plus de responsabilités et de pouvoir aux jeunes, les conseils ont organisé une cérémonie d'assermentation mémorable et réalisé des projets répondant aux besoins exprimés par les élèves. Par exemple, à la demande d'élèves, les conseils ont installé des distributeurs de produits menstruels gratuits dans les toilettes des filles. De plus, les jeunes membres dirigent leur conseil respectif, gèrent leur budget et prennent des décisions ensemble pour créer des projets ou pour mettre en place des pratiques démocratiques. Ces initiatives ont favorisé une participation inclusive à la vie politique de l'école et ont fait vivre la démocratie.

Le programme Vox populi

Les prix Vox populi récompensent des écoles membres du programme Vox populi : Ta démocratie à l'école. Ce programme, qui est offert sans frais par Élections Québec, accompagne les écoles qui mettent en place un conseil d'élèves, puis il outille les jeunes élues et élus pour qu'ils incarnent des valeurs démocratiques comme la liberté d'expression, le respect, l'entraide, l'équité et l'engagement dans leur milieu scolaire. Il aborde divers thèmes, dont le rôle de représentante ou représentant, le fonctionnement du conseil, la démarche de réalisation d'un projet collectif et le dialogue.

Au cours de l'année scolaire 2023-2024, le programme Vox populi a soutenu les conseils d'élèves de plus de 295 écoles primaires et secondaires du Québec, donc près de 4 000 jeunes élus. Il compte 30 écoles membres de plus que l'année dernière. Le programme gagne du terrain depuis son lancement, en 2015.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Elle produit une diversité de programmes et contenus éducatifs sur les élections, sur le droit de vote et sur la participation à la vie démocratique.

