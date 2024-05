Une école de Laurentides remporte une bourse grâce à son conseil d'élèves

QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - L'académie Sainte-Thérèse, à Sainte-Thérèse, a remporté une bourse de 1 000 $ lors de la remise des prix Vox populi. Offerts par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant en collaboration avec Élections Québec et l'Assemblée nationale, ces prix récompensent dix conseils d'élèves qui ont favorisé la démocratie au sein de leur école.

« Comme les sciences ou les mathématiques, la démocratie, ça s'apprend. Nous ne devenons pas des citoyens actifs et engagés du jour au lendemain. L'école est une microsociété, c'est un milieu très riche pour faire vivre des expériences démocratiques concrètes aux jeunes », explique le directeur général des élections, Jean-François Blanchet.

En mettant en place de bonnes pratiques démocratiques, comme la consultation des élèves de l'école, le vote éclairé et la délibération, les conseils d'élèves profitent à l'ensemble des jeunes de même qu'à la direction de l'école, puisqu'ils influencent positivement le climat scolaire.

Le conseil d'élèves lauréat

Le conseil d'élèves de l'académie Sainte-Thérèse s'est démarqué en adaptant son fonctionnement pour promouvoir une meilleure culture démocratique au sein de l'école. Il a apporté d'importantes corrections à sa charte à la suite d'un bilan rigoureux sur la période électorale. Il a organisé deux assemblées générales ouvertes au public et donné une grande visibilité aux rôles des représentantes et représentants, aux réalisations du conseil et à plusieurs projets de loi. Le comité exécutif du conseil a même renégocié l'entente de collaboration avec la direction afin d'accroître la voix des élèves : trois représentants du comité exécutif sont maintenant invités aux réunions du comité de gestion de l'école.

En parallèle, les élues et élus ont contribué à améliorer le quotidien des élèves en faisant avancer plusieurs dossiers, comme l'ajout d'un programme de basketball parascolaire, l'installation de climatiseurs dans les classes, la bonification du menu de la cafétéria et divers projets de verdissement de l'école. Ce vent de changement a eu un effet positif sur toute l'école!

Le programme Vox populi

Les prix Vox populi récompensent des écoles membres du programme Vox populi : Ta démocratie à l'école. Ce programme, qui est offert sans frais par Élections Québec, accompagne les écoles qui mettent en place un conseil d'élèves, puis il outille les jeunes élues et élus pour qu'ils incarnent des valeurs démocratiques comme la liberté d'expression, le respect, l'entraide, l'équité et l'engagement dans leur milieu scolaire. Il aborde divers thèmes, dont le rôle de représentante ou représentant, le fonctionnement du conseil, la démarche de réalisation d'un projet collectif et le dialogue.

Au cours de l'année scolaire 2023-2024, le programme Vox populi a soutenu les conseils d'élèves de plus de 295 écoles primaires et secondaires du Québec, donc près de 4 000 jeunes élus. Il compte 30 écoles membres de plus que l'année dernière. Le programme gagne du terrain depuis son lancement, en 2015.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Elle produit une diversité de programmes et contenus éducatifs sur les élections, sur le droit de vote et sur la participation à la vie démocratique.

