Une douzaine de marques internationales confirment leur présence à Royalmount, nouvelle destination art de vivre de haut luxe à Montréal

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - Royalmount dévoile l'arrivée de Zara, Nike, Longchamp, Anine Bing, Mango, H&M, Alo Yoga, Veronica Beard, Canada Goose, Sephora et Roche Bobois au sein de son district. Moncler vient compléter la liste, rejoignant ainsi Louis Vuitton, Gucci, Tiffany, Versace, Saint Laurent, Jimmy Choo et autres marques de classe mondiale précédemment annoncées. L'ouverture de Royalmount est prévue pour la mi-août et offrira une expérience de magasinage, de restauration et de découverte incomparable.

Royalmount, la future destination art de vivre de classe mondiale (Image crédit: Royalmount) (Groupe CNW/Royalmount)

« L'ajout de ces grandes marques emblématiques à la liste déjà impressionnante de Royalmount, témoigne de la force de la vision qui guide le projet, déclare Andrew Lutfy, copropriétaire du Royalmount et chef de la direction de Carbonleo. En répondant à l'appétit des Montréalais pour les produits de luxe et un mode de vie distinctif, nous hissons les standards en proposant des boutiques, des restaurants et des divertissements de classe mondiale, y compris un parcours d'art public. C'est ainsi que nous avons toujours envisagé Royalmount : une destination de rassemblement pour tous, un lieu propice aux rencontres et à la création de souvenirs. Nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs à Royalmount au mois d'août. »

Royalmount est un concept novateur combinant des marques de premier plan et un environnement axé sur la création d'une expérience de magasinage, de restauration et de divertissement inédite qui favorise les interactions humaines. Les visiteurs se réuniront dans le tout premier centre commercial certifié LEED Or au Canada et le plus important développement privé à usage mixte 100% carboneutre en Amérique. Ils auront l'opportunité de profiter d'un parc urbain et d'accéder au district via une passerelle couverte, créant ainsi une expérience durable, intégrée et pratique.

Pour plus d'information: www.royalmount.com

Notes aux journalistes

Marques annoncées à ce jour

Anine Bing Acuité Visuelle Aldo Alo Yoga Arc'teryx Bikini Village Birks Browns Canada Goose David Yurman Dynamite Garage Gucci H&M Influenceu Jimmy Choo Judith & Charles La Vie en Rose Longchamp Louis Vuitton Mackage Maje Mango Michael Kors Moose Knuckles Moncler Nike Rennaï RH Rudsak Saint Laurent Sandro Sephora TAG Heuer Tiffany & Co. Veronica Beard Versace Zara

À propos de Royalmount

Royalmount est une nouvelle destination montréalaise située au cœur du Midtown, où la connectivité, la créativité et la durabilité forment un tout unique. Il s'agira du premier projet à usage mixte 100 % carboneutre en Amérique ainsi que du plus grand développement de commerce de détail LEED Or au Canada. À terme du projet, Royalmount comptera plus de 170 détaillants, y compris 60 restaurants et des attractions expérientielles. Dès l'été 2024, Royalmount sera accessible à l'année depuis le métro De la Savane par une passerelle couverte, chauffée et climatisée. Conçu par la société de développement et de gestion immobilière Carbonleo, Royalmount proposera les meilleures marques, expériences et offres au marché québécois. La première phase consistera en un complexe de commerce au détail et de style de vie de 824 000 pieds carrés répartis sur deux niveaux, intérieur et extérieur. Le projet comprendra un parc linéaire surélevé ainsi qu'un parc urbain de 1,8 hectare accueillant une patinoire en saison.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.royalmount.com

À propos de Carbonleo

Carbonleo est une société privée québécoise de développement et de gestion immobilière, instigatrice d'une approche progressive, centrée sur l'humain et fortement axée sur l'expérience. Inspirée par les plus grands designers et les meilleures pratiques internationales, l'équipe hautement expérimentée de Carbonleo développe des projets immobiliers qui répondent aux aspirations des générations d'aujourd'hui et de demain. Fort du succès de ses précédents projets à usage mixte, Carbonleo demeure engagé à revitaliser Montréal en créant une gamme de projets prometteurs, remarquables, à haute valeur ajoutée et qui s'intègrent harmonieusement aux quartiers dans lesquels ils voient le jour. Fondée en 2012, l'entreprise compte plus de 170 employés et plusieurs projets d'envergure à son actif, dont Quartier DIX30, Royalmount, et Four Seasons Hôtel et résidences privées Montréal.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site www.carbonleo.com

SOURCE Royalmount

Renseignements: Relations médias: Anne Dongois, 514 826-2050, [email protected]