UNE DEUXIÈME COHORTE DE FINISSANTS À L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS DES PREMIÈRES NATIONS

MONTRÉAL (TIOHTIÀ:KE), le 19 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) remettait vendredi 16 septembre les certifications aux participants de la deuxième cohorte de son histoire. Les certifications remises soulignent le parcours des participants qui ont complété avec succès le programme de perfectionnement intitulé « Devenir un leader transformationnel ».

Les 17 participants de la cohorte se composent des élus des gouvernements de Premières Nations ainsi que des administrateurs d'organisations des Premières Nations, provenant de sept Nations et de 10 communautés différentes, dont le 2/3 sont des femmes. Les finissants ont complété l'ensemble des modules qui composent ce parcours de formation exécutive en leadership stratégique et menant à une certification universitaire. Les programmes de l'EDPN visent à renforcer les compétences de leaders des Premières Nations en combinant les savoirs traditionnels aux meilleures pratiques en gestion contemporaine.

« Avec cette deuxième cohorte qui termine son parcours, nous constatons à quel point l'EDPN vient combler un besoin au niveau de la formation exécutive pour la clientèle des Premières Nations. Déjà, nous pouvons constater l'impact positif des programmes sur les participants et leurs communautés. Je tiens à féliciter chaleureusement chacun des participants de la deuxième cohorte et les remercier pour leur engagement envers leur communauté et leur Nation », a déclaré Manon Jeannotte, Directrice de l'EDPN.

« Au nom de l'APNQL, je tiens à féliciter la réussite de la deuxième cohorte des programmes de formation de l'École des dirigeants des Premières Nations. Leur engagement personnel est une inspiration et contribuera à renforcer la gouvernance de nos communautés. Le développement de nos Nations n'est plus un objectif, il est en cours. Alors que nous nous préparons à accueillir les prochaines cohortes de leaders, je tiens à rendre hommage au soutien continu de l'École des dirigeants HEC Montréal. Leur contribution est également une partie importante des réalisations que nous célébrons aujourd'hui », a déclaré Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

« Nous sommes fiers de contribuer au développement des leaders des gouvernements et des organisations des Premières Nations. En travaillant ensemble, dans une perspective respectant les contextes et approches des Premières Nations, nous espérons être des alliés positifs et constructifs. Je tiens donc à féliciter tous les finissants pour leur persévérance, ainsi que les formateurs allochtones et autochtones pour leur engagement », a souligné Serge Lafrance, le Directeur de l'École des dirigeants HEC Montréal.

La particularité de l'EDPN tient à une approche innovante de cocréation, où toutes les formations sont codéveloppées par des professeurs de HEC Montréal et des gens d'expérience des Premières Nations qui possèdent des expertises reconnues dans leur domaine. Tournés vers l'avenir et ouverts sur le monde, tout en respectant la riche histoire propre aux Premières Nations, les programmes de l'EDPN sont offerts sous forme de parcours de courte durée, développés selon les besoins, les valeurs et à l'image des Premières Nations. La création et le développement de l'EDPN sont rendus possible grâce au partenariat avec l'École des dirigeants HEC Montréal, qui agit à titre d'incubateur de la nouvelle école.

Le prochain programme qui débutera le 30 octobre prochain sera composé de femmes autochtones issues des sphères politiques, entrepreneuriales, administratives ainsi que la relève des Premières Nations du Québec.

À PROPOS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS DES PREMIÈRES NATIONS

Lancée officiellement le 25 novembre 2021, l'EDPN est la concrétisation de la vision de deux diplômés de l'EMBA McGill - HEC Montréal, Manon Jeannotte (Mi'gma) et Me Ken Rock (Innu). Cette école coconstruite avec l'École des dirigeants de HEC Montréal offre des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, à Montréal, dans les communautés des Premières Nations et en ligne. Unique en son genre, elle compte dans ses rangs des professeurs de HEC Montréal et des formateurs issus des Premières Nations.

À PROPOS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Depuis plus de 65 ans, l'École des dirigeants HEC Montréal accompagne la croissance d'individus et d'organisations qui font tourner l'économie. Elle offre annuellement des formations à quelque 9000 professionnels, cadres, et dirigeants.

L'École des dirigeants est membre active depuis 2018 du consortium UNICON qui regroupe 115 écoles de gestion à travers le monde et fait figure de référence en matière de formation pour les cadres et dirigeants.

L'École des dirigeants HEC Montréal se retrouve au 47e rang mondial pour ses séminaires publics et ses formations en entreprise dans le prestigieux palmarès Executive Education 2022 du Financial Times. Ses programmes se classent premiers au Québec et en quatrième position au Canada.

LISTE DES PARTICIPANTS

Normand Ambroise Brenda Michel Innu, Uashat mak Mani Utenam Innue, Ekuanitshit Administrateur, Centre Kapatakan Gilles Administratrice, Société de gestion Jourdain Ekuanitshinnuat



Adéline Basile Nadia Mollen Innue, Ekuanitshit Innue, Unamen Shipu Administratrice, Corporation de Conseillère, Conseil des Innus d'Unamen développement économique Shipu Ekuanitshinnuat



Isabelle Napess Audrey-Lise Basile Innue, Ekuanitshit Innue, Ekuanitshit Administratrice, Apuiat Conseillère, Conseil des Innus d'Ekuanitshit



Lorrie Ann Oke Céline Cassivi Kanien'kehá:ka, Kanehsatake Mi'gma, Gespeg Relève Cheffe-conseillère, Nation Mi'gmaq de

Gespeg Ève Pagé

Wendat, Wendake Derek Jeremy Einish Relève Naskapi, Kawawachikamach

Conseiller, Naskapi Nation of Nicky Petiquay Kawawachikamach Atikamekw, Wemotaci

Administrateur, Commission de Sipi Flamand Développement Économique des Premières Atikamekw, Manawan Nations du Québec et du Labrador Chef, Conseil des Atikamekw de Manawan



Manon Tremblay Sabryna Godbout Anicinapek8e, Pikogan Wendat, Wendake Conseillère, Conseil de la Première Nation Administratrice, Puamun Meskenu Abitibiwinni



Vincent Jeannotte Jonathan St-Onge Mi'gma, Gespeg Innu, Uashat mak Mani-utenam Administrateur, Commission de Vice-Président, Transport ferroviaire Développement des Ressources Humaines Tshiuetin des Premières Nations du Québec et du

Labrador Shikuan Jean-Sébastien Vollant

Innu, Uashat mak Mani Utenam Tammy Marie Martin Administrateur, Réseau Jeunesse des Mi'gma, Gesgapegiag Première Nation Québec-Labrador Cheffe-Conseillèere, Micmacs of

Gesgapegiag Band







EN SAVOIR PLUS :

HEC.ca/edpn

