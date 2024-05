Le soldat inconnu entreprendra son voyage de retour au pays vers sa dernière demeure.

OTTAWA, ON, le 21 mai 2024 /CNW/ - Plus de 12 000 Terre-Neuviens ont servi sur la terre, en mer et dans les airs pendant la Première Guerre mondiale. Des centaines de jeunes hommes se sont enrôlés avec empressement dans le Newfoundland Regiment nouvellement formé et la Réserve navale royale pendant que les femmes se portaient volontaires pour travailler comme infirmières ou avec le Détachement d'aide volontaire à l'étranger. Les familles et les collectivités ont également apporté leur concours, appuyant les troupes depuis le front intérieur. Nous n'oublierons jamais leurs sacrifices et leurs accomplissements.

Du 22 au 25 mai, des délégations du gouvernement du Canada et du gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, ainsi qu'une équipe des Forces armées canadiennes, prendront part à un programme commémoratif visant à reconnaître et à honorer tous les Terre‑Neuviens et Labradoriens qui ont servi en uniforme, plus particulièrement ceux qui n'ont pas de lieu de sépulture connu. Les délégations, appuyées par les Forces armées canadiennes, sont formées de vétérans; de représentants d'organismes de vétérans, d'établissements commémoratifs, de groupes autochtones et de la Gendarmerie royale du Canada; et de parlementaires, dont bon nombre sont originaires de Terre‑Neuve‑et‑Labrador.

La délégation du gouvernement du Canada sera dirigée par le ministre Seamus O'Regan, au nom de la ministre Ginette Petitpas Taylor, et par Randeep Sarai, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale.

Les délégations partiront de St. John's (Terre‑Neuve‑et‑Labrador) et se rendront dans le nord de la France pour entreprendre le processus de rapatriement d'un soldat terre-neuvien inconnu au pays vers son dernier lieu de repos.

Les délégations visiteront des lieux commémoratifs et des cimetières et rendront hommage aux Terre‑Neuviens qui ont servi, qui se sont battus et qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Parmi ces sites, il y a quatre des six monuments commémoratifs qui forment aujourd'hui le sentier du Caribou. Au cimetière britannique de l'Ancre de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, les délégués en apprendront davantage sur le capitaine Eric Ayre et lui rendront hommage. Son frère Bernard ainsi que leurs cousins Wilfrid et Gerald Ayre, qui ont tous combattu pendant la bataille de la Somme, ont été tués le 1er juillet 1916.

Le 24 mai 2024, les délégations et les invités assisteront à une réception au Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel. Les représentants des gouvernements de la France, du Canada et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador présenteront des discours, et la Légion royale canadienne, Commandement de Terre-Neuve et Labrador présentera ses remerciements pendant la réception.

Le 25 mai 2024, le gouvernement de la France transférera officiellement la dépouille d'un soldat inconnu au gouvernement du Canada et au gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador dans le cadre d'une cérémonie publique au Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel. Ce même jour, la délégation assistera à une cérémonie d'adieu avant le départ du soldat inconnu dans un aéronef des Forces armées canadiennes pour son rapatriement à St. John's (Terre‑Neuve‑et‑Labrador). La délégation prendra également part à une cérémonie d'adieu à St. John's lorsque le soldat inconnu arrivera au pays.

Citations

« Nous ramenons notre fils au Canada. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre du Travail et des Aînés, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« C'est un honneur pour moi de faire ce voyage historique en France avec la délégation canadienne pour rapatrier un soldat terre‑neuvien inconnu de la Première Guerre mondiale. Je suis enthousiaste à l'idée d'entendre les récits de ces braves militaires qui ont tant donné. Nous nous souviendrons tous de leurs sacrifices et de leurs accomplissements et nous préserverons leur patrimoine. »

Randeep Sarai, Parliamentary, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Tomber au combat est le plus grand sacrifice qu'une personne puisse faire pour son pays. Les Forces armées canadiennes comprennent l'importance profonde de cet événement, et nous sommes honorés de rapatrier la dépouille de notre frère d'armes tombé au combat et de veiller à sa prochaine réinhumation dans la tombe du soldat inconnu qui sera inaugurée au Monument commémoratif national de guerre. Chaque personne qui fait ce sacrifice ultime pour son pays mérite un lieu de repos paisible et empreint de dignité pour l'éternité. Nous sommes très fiers de le ramener au pays à son lieu de repos permanent. »

Général Wayne D. Eyre

Chef d'état-major de la défense, Forces armées canadiennes

« Le retour du soldat inconnu à Terre‑Neuve‑et‑Labrador a une grande importance pour la population de la province. Chaque année, le matin du 1er juillet, nous célébrons le jour du Souvenir, afin d'honorer la contribution des Terre‑Neuviens et les sacrifices des Labradoriens pendant la Première Guerre mondiale. Cette année, dans le cadre de la cérémonie, nous célébrons le centenaire du Monument commémoratif de guerre à St. John's qui comprendra l'inhumation de ce soldat, un événement touchant et inoubliable dans l'histoire de notre province. »

L'honorable Steve Crocker

Ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs

Gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador

« La Direction de Terre-Neuve-et-Labrador de la Légion royale canadienne est extrêmement fière de son rôle, au cours des cinq dernières années, dans ce projet du Souvenir à l'occasion du centenaire et dans la réalisation du rêve du lieutenant-colonel Thomas Nangle. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître publiquement le soutien crucial inébranlable du premier ministre Andrew Furey et du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Je tiens aussi à remercier sincèrement le gouvernement du Canada, Anciens Combattants Canada, les Forces armées canadiennes, la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth et le très vaillant Comité directeur du projet du centenaire. Je garantis à nos fiers vétérans et vétéranes, à leur famille et à leurs proches, ainsi qu'aux hommes et femmes qui servent actuellement dans nos Forces armées canadiennes renommées que ‟ Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux! ˮ »

Gerald Budden, président, Légion royale canadienne - Direction de Terre-Neuve-et-Labrador

« À l'approche du centenaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve, nous nous sentons privilégiés de participer à ces événements commémoratifs spéciaux. Nous sommes fiers d'avoir pu faciliter cette étape exceptionnelle pour le rapatriement d'un soldat inconnu terre-neuvien du front occidental. Il représente la contribution et le sacrifice collectifs de toutes les personnes de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont perdu la vie dans un conflit, pour les libertés dont nous jouissons tous aujourd'hui. »

Claire Horton CBE

Directrice générale, Commission des sépultures de guerre du Commonwealth

Faits en bref

Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiales, Terre‑Neuve était un membre distinct de l'Empire britannique et ne faisait pas encore partie du Canada.

La tombe du soldat terre‑neuvien inconnu sera un symbole de tous les Terre‑Neuviens et Labradoriens de toutes les branches de service qui n'ont pas de lieu de sépulture connu.

Liens connexes

