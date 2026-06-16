Une déclaration commune du premier ministre Mark Carney et du taoiseach Micheál Martin souligne le partenariat CASTL-NIBRT visant à renforcer le développement de la main-d'œuvre en biofabrication

CHARLOTTETOWN, PR et DUBLIN, le 16 juin 2026 /CNW/ - L'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) et le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) d'Irlande sont heureux d'annoncer la signature d'un protocole d'entente. Le partenariat a été reconnu dans la Déclaration commune sur le renforcement du partenariat entre le Canada et l'Irlande, publiée par le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney, et Micheál Martin, T.D., taoiseach d'Irlande, le 13 juin 2026, lors d'une visite bilatérale en Irlande. Cela s'appuie sur le partenariat existant entre CASTL et NIBRT et renforce leur engagement commun à faire progresser le développement de la main-d'œuvre en biofabrication au Canada et sur la scène internationale.

Des représentants du Programme de partenariat mondial du NIBRT, y compris des membres de la direction de CASTL, se sont réunis lors du récent Sommet mondial des partenaires du NIBRT à Dublin afin de faire progresser la collaboration internationale en matière de développement de la main-d’œuvre en biofabrication.

Dans cette déclaration commune, le Canada et l'Irlande s'engagent expressément à « favoriser le perfectionnement et le développement des compétences de la main-d'œuvre dans le secteur de la biofabrication en s'appuyant sur le partenariat existant entre la Canadian Alliance for Skills and Training in Life Sciences (CASTL) et le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) d'Irlande et en l'élargissant. Cela permettra d'améliorer les programmes communs, de partager l'expertise grâce à un réseau mondial de centres de formation affiliés au NIBRT et d'harmoniser les initiatives de formation de niveau mondial dans le domaine de la biofabrication. »

Grâce à cette collaboration renforcée, CASTL et NIBRT continueront de travailler ensemble afin d'élargir l'accès à une formation de grande qualité, axée sur les besoins de l'industrie, qui soutient le développement de talents qualifiés pour le secteur des sciences de la vie en pleine croissance. Le protocole d'entente reflète un engagement commun envers la collaboration internationale, l'échange de connaissances et la prestation de solutions de formation pratiques qui répondent aux besoins évolutifs de l'industrie. Cette reconnaissance internationale souligne le rôle du développement des compétences et des partenariats internationaux en formation dans le soutien de systèmes de santé résilients, de chaînes d'approvisionnement fiables et d'une croissance à long terme dans les secteurs des sciences de la vie du Canada et de l'Irlande.

« CASTL est fière de continuer à renforcer son partenariat avec NIBRT, dont le leadership mondial en formation en biofabrication a contribué à façonner des modèles exemplaires de développement de la main-d'œuvre partout dans le monde », a déclaré Penny Walsh, présidente-directrice générale de CASTL. « Ce protocole d'entente contribuera à renforcer la capacité de formation, à élargir les possibilités de collaboration et à soutenir le développement de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire à la croissance du secteur canadien de la biofabrication. »

Dans le cadre de ce partenariat renouvelé, CASTL continuera d'offrir une formation de classe mondiale en biofabrication grâce à des programmes d'études alignés sur les besoins de l'industrie, à de l'équipement ultramoderne et à un apprentissage pratique dans ses trois installations de formation d'un océan à l'autre, tout en proposant des programmes qui contribuent à préparer la future main-d'œuvre nécessaire pour soutenir la croissance du secteur canadien des sciences de la vie.

« NIBRT est ravi d'élargir sa collaboration avec CASTL et de continuer à soutenir l'avancement de la formation en biofabrication grâce à notre réseau mondial de centres affiliés », a déclaré Darrin Morrissey, président-directeur général de NIBRT. « Ensemble, nous contribuons à harmoniser les initiatives de formation avec les besoins de l'industrie et à soutenir la prochaine génération de talents mondiaux pour le secteur biopharmaceutique. »

CASTL et NIBRT se réjouissent de poursuivre leur collaboration et de faire progresser des priorités communes qui soutiennent la préparation de la main-d'œuvre, l'innovation et la croissance dans l'écosystème mondial de la biofabrication, alors que le Canada et l'Irlande approfondissent leur coopération bilatérale dans les domaines des sciences de la vie, de la biofabrication et de la sécurité sanitaire.



Déclaration commune sur le renforcement du partenariat entre le Canada et l'Irlande



À propos de CASTL

L'Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL) est le partenaire de formation en biofabrication du Canada, dédiée au développement de talents qualifiés pour soutenir la croissance du secteur florissant de la biofabrication du pays. Grâce à des installations ultramodernes simulant les conditions des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) d'un océan à l'autre (à Charlottetown, Î.-P.-É.; Montréal, QC; et Vancouver, C.-B.), CASTL propose une formation pratique, informée par l'industrie, ainsi qu'un apprentissage en ligne flexible. En tant que fournisseur exclusif des programmes du National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) au Canada, CASTL offre une éducation de classe mondiale avec le soutien d'adMare BioInnovations et de son Académie adMare, contribuant ainsi à former la prochaine génération de professionnels des sciences de la vie. Pour plus d'information, consultez https://www.castlcanada.ca/fr/

À propos de NIBRT

Le National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) est un centre d'excellence mondial en formation et en recherche dans le domaine de la fabrication biopharmaceutique. NIBRT est situé dans une installation de classe mondiale à Dublin, en Irlande. Cette installation a été spécialement conçue pour reproduire fidèlement une usine moderne de fabrication biopharmaceutique dotée d'équipements à la fine pointe de la technologie, ce qui permet à NIBRT d'offrir des solutions de formation et de recherche de la plus grande qualité. La mission de NIBRT est de soutenir la croissance et le développement de tous les aspects de l'industrie de la fabrication biopharmaceutique. Pour plus d'information, consultez www.nibrt.ie.

SOURCE L’Alliance canadienne pour la formation et le développement de compétences en sciences de la vie (CASTL)

Contacts médias : Heidi Reinblatt, Directrice du marketing et des communications, CASTL, [email protected]; Emer Norton, Gestionnaire du marketing et des communications, NIBRT, [email protected]