Le Coup Double, qui a été lancé au Canada en octobre 2010, a connu un succès instantané avec plus de 250 000 sandwichs vendus après deux semaines sur le marché. Ce produit d'édition spéciale a fait grande impression et laissé les Canadiens sur leur appétit. De nobles itérations -- mini, zinger, gaufre -- ont aidé à combler un vide, mais les appels à un retour de l'original ont persisté, les amateurs de poulet frit allant sur les médias sociaux -- quotidiennement -- pour se faire entendre.

« Les amateurs du Coup Double se sont exprimés, et nous sommes plus qu'heureux de donner aux gens ce qu'ils veulent, » a déclaré Katherine Bond-Debicki, chef du marketing, PFK Canada. « Nous sommes ravis de le ramener pour une durée limitée, donnant ainsi aux premiers amateurs et aux nouveaux venus une chance de mettre la main sur ce sandwich emblématique. Le Coup Double appartient à une catégorie à part. Lorsque votre poulet canadien pané à la main est aussi bon, vous n'avez pas besoin de pains. »

Le Coup Double est maintenant offert à KFC.ca et dans les succursales de PFK partout au Canada, ainsi que sur les applications de commande, dont UberEats et Skip The Dish. Assurez-vous d'y goûter avant qu'il ne soit trop tard - le Coup Double disparaîtra le 7 novembre 2021.

À propos de PFK Canada

Fondé par le Colonel Harland Sanders en 1952, Poulet Frit Kentucky (PFK) est maintenant la chaîne de restaurants de poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le mélange de 11 fines herbes et épices du Colonel, qui demeure toujours un secret bien gardé, est encore utilisé pour assaisonner notre célèbre poulet Recette OriginaleMD, notre spécialité. Nous proposons également une variété de sandwichs et de wrap fraîchement préparés, de collations à emporter, d'accompagnements maison, de desserts et de boissons. Aujourd'hui, PFK est une filiale de YUM! Brands Inc. et exploite plus de 23 000 restaurants dans environ 140 pays et territoires dans le monde, dont plus de 600 sont situés ici au Canada. Pour en apprendre davantage à propos de PFK Canada, veuillez visiter notre site Web à www.kfc.ca.

