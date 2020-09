MONTRÉAL, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - En septembre 2010, Vidéotron se lançait dans le marché de la téléphonie mobile avec son propre réseau et affrontait ainsi les trois grands joueurs nationaux. Dix ans plus tard, le constat est clair : les Québécois bénéficient de ce qui se fait de mieux sur le marché en matière de téléphonie mobile.

Rappelons que les démarches pavant la voie à l'arrivée de Vidéotron sur le marché de la téléphonie mobile ont été entamées en 2006. À ce moment, l'entreprise avait recours à un réseau tiers pour fournir des services. Cette première incursion s'inscrivait dans un plan détaillé pour présenter une offre en mobilité, alors que celle-ci était destinée à occuper une place de plus en plus importante dans les besoins en télécommunication des Québécois.

En 2007, à l'aube des attributions de fréquences pour les réseaux 3G, Quebecor avait fait valoir au gouvernement de l'époque l'importance capitale de mettre en place les conditions nécessaires pour favoriser l'émergence de nouveaux joueurs en téléphonie mobile. L'année suivante, le gouvernement répondait à l'appel de Québecor en réservant une portion des fréquences disponibles pour de nouveaux joueurs. Vidéotron remportait lors de ces enchères 40 mégahertz du spectre, lui permettant ainsi d'entamer la construction de son réseau.

« Le projet de nous lancer dans le marché de la téléphonie mobile murissait depuis quelques années chez Québecor, à l'époque nous avons fait valoir aux instances gouvernementales que de meilleurs prix, de meilleurs services et une meilleure technologie donneraient un répit aux consommateurs qui souffraient d'un manque de concurrence flagrant. Plus d'une décennie plus tard, force est de constater que nous avons réussi, les prix au Québec sont plus bas que dans le reste du pays et les Québécois en ont plus pour leur argent. On peut en être fiers ! » a tenu à souligner Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« L'arrivée de Vidéotron sur le marché de la téléphonie mobile a complètement bouleversé le marché, permettant ainsi aux Québécois de bénéficier d'une plus grande offre, en plus de contribuer à créer des emplois un peu partout dans la province. Si nous sommes aujourd'hui le parfait exemple de l'impact bénéfique que peut avoir un 4e joueur fort sur la concurrence, c'est grâce aux Québécois qui nous font confiance depuis maintenant plus d'une décennie, » a déclaré pour sa part Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

En offrir toujours plus aux Québécois

Depuis son arrivée sur le marché de la mobilité, le fleuron québécois des télécommunications a poussé l'industrie à en offrir plus aux consommateurs. Les exemples sont multiples : Vidéotron fût la première à offrir des forfaits d'appels illimités en 2010 avec Québec à l'infini. Encore aujourd'hui, Vidéotron fait preuve de créativité avec ses forfaits ZEN, la seule offre sur le marché qui propose 100 Go de données mobiles en prime par an sans aucun ralentissement de vitesse.

D'ailleurs, cette pression exercée par Vidéotron se reflète directement dans les prix payés par les consommateurs québécois. En novembre 2019, le bureau de la concurrence du Canada soulevait des constats sans équivoque : les prix de services sans fil sont de 35 % à 40 % plus bas dans un marché où se trouve un fournisseur régional doté de ses propres infrastructures, comme Vidéotron. Ce tour de force a été rendu possible notamment grâce à l'expérience client offerte par Vidéotron et par la performance de son réseau, deux facteurs primés à maintes reprises par l'industrie.

Fizz : le nouveau joueur qui bouleverse le marché

L'arrivée de Fizz s'inscrit dans cette volonté constante d'innovation au service des consommateurs. Depuis deux ans, le nouveau joueur lancé par Vidéotron réinvente le marché des télécommunications avec un modèle 100 % numérique qui donne le plein contrôle à ses utilisateurs. Fizz est la première entreprise de télécommunications qui permet à ses membres de s'échanger des données mobiles et à offrir le transfert de données inutilisées vers le mois suivant.

Une expertise propulsée par les talents d'ici

En moins de 10 ans sur le marché de la téléphonie mobile, Vidéotron est passée de joueur émergent à chef de file incontesté au Québec. Cette progression fulgurante est non seulement attribuable aux investissements massifs de Vidéotron pour bâtir son réseau, mais également à l'expertise et au savoir-faire incomparable de ses employés. Rappelons que depuis 2008, ce sont plus de 2,5 milliards de dollars qui ont été investis par Vidéotron pour le déploiement et le maintien de ses infrastructures en mobilité au Québec.

5G : Vidéotron est résolument tournée vers l'avenir

Si le passé est garant de l'avenir, les prochaines années en seront de grands progrès pour Vidéotron. Au courant des 10 dernières années, le fleuron québécois a déployé un premier réseau de troisième génération (3G+) pour ensuite déployer successivement des réseaux de quatrième génération (4G) et LTE. Bientôt, Vidéotron commencera à déployer son réseau de nouvelle génération (5G) en zones urbaines. Si les technologies 3G et 4G ont profondément transformé l'industrie des télécommunications, la 5G révolutionnera la manière d'interagir avec nos proches et le monde qui nous entoure. Vidéotron continuera d'être au service des Québécois en veillant à les connecter à ce qui compte vraiment pour eux.

Vidéotron célèbre avec ses clients avec des offres jamais vues

Une décennie sur le marché de la mobilité, ça se fête en grand. Pour l'occasion, Vidéotron voulait proposer une offre qui sortait encore une fois des sentiers battus afin de remercier les Québécois pour leur confiance au cours des 10 dernières années. À partir d'aujourd'hui, et jusqu'à épuisement des stocks, Vidéotron offrira une télévision Samsung 4K de 55 pouces à l'achat d'un forfait et d'un téléphone de marque Samsung sélectionné. Pour plus de détails sur les promotions entourant nos célébrations, visitez-le videotron.com.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 juin 2020, Vidéotron comptait 1 497 300 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 472 200. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 753 100 clients abonnés à ses services au 30 juin 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 404 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 979 600 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron

Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron

Pour les dernières nouvelles | corpo.videotron.com

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact pour les médias : Merick Seguin, Conseiller, Relations publiques, Vidéotron, Téléphone : 514 380-7069

Liens connexes

www.videotron.com