Une compagnie québécoise prospère pendant l'ère d'Amazon - PRFO Sports célèbre son 30ème anniversaire en affaires

Des spécialistes des équipements bilingues sont disponibles en ligne par chat, e-mail ou téléphone afin de garantir que les clients font le bon choix d'équipement et de vêtements techniques en fonction de leurs besoins. C'est quelque chose que vous trouvez rarement sur les marchés comme eBay et Amazon.

À la suite de l'effondrement du marché américain de 2008, de nombreux détaillants indépendants en Amérique du Nord ont commencé à chuter et de nombreux consommateurs ont commencé à prendre l'habitude de magasiner en ligne.

Plutôt que de blâmer l'économie ou les nouvelles tendances des achats en ligne pour le déclin de la vente au détail, l'entreprise a choisi de combattre le feu par le feu.

« Nous avons choisi d'adopter la tendance croissante des achats en ligne en partageant notre expertise et notre service client renommé aux clients à travers le pays via Internet tout en gardant un accent sur les produits basés sur le service local tels que les mises au point de vélos et les réparations de planches et de skis. »

Leur seul et unique magasin physique est situé à St-Sauveur, niché dans les Laurentides.

Le magasin est maintenant devenu une sorte d'incontournable à St-Sauveur où les clients peuvent acheter, prévisualiser des marchandises, essayer et obtenir des conseils de nos spécialistes de l'équipement, ainsi que d'obtenir une mise au point pour leurs vélos, skis ou snowboards.

Pour honorer l'occasion, Burton snowboards, qui est un partenaire commercial de longue date de PRFO Sports, produit une planche à neige d'anniversaire qui sera vendu aux enchères au printemps avec tout le retour à un organisme de bienfaisance communautaire.

Pour entrer en contact avec l'un des spécialistes des équipements de PRFO dès aujourd'hui, rendez-vous sur www.prfo.com et les conseils d'équipement nécessaires pour vous assurer que votre prochaine aventure en plein air est un succès.

PRFO Sports est l'un des principaux détaillants de sports d'action au Canada qui existe depuis 1989.

Renseignements: Jason Mclean, Toll Free: 855 769 8182, Email: [email protected], Website: www.prfo.com