MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) sera le partenaire gestionnaire de l'équipe de la coentreprise choisie par l'Air Force Civil Engineer Center (AFCEC) des États-Unis dans le cadre d'un contrat à adjudication multiple de 5 ans, incluant 5 options d'un an, en vue de la prestation de services d'architecte-ingénieur pour les installations du ministère de la Défense des États-Unis à l'échelle mondiale et dont le plafond commun s'élève à 2 milliards de dollars américains.

Dans le cadre de ce contrat, la division Atkins de SNC-Lavalin fournira des services de planification, d'évaluation, de conception, d'élaboration de phase de construction et d'inspection sur le terrain pour soutenir la construction de nouvelles installations du ministère de la Défense et la modernisation de celles existantes. Les projets de conception comprendront des hangars, des tours de contrôle de la circulation aérienne, des stationnements, des trottoirs, des routes d'accès, des entrées de cour et des magasins de stockage de munitions et d'explosifs. La Société fait partie coentreprise avec Black & Veatch et FSB.

« En étroite collaboration avec nos clients, nous offrons un mélange optimal de services d'ingénierie, de consultation, gestion du changement d'affaires et notre vaste expérience multidisciplinaire; nous sommes donc en mesure d'optimiser la valeur des investissements en ingénierie. Nous proposons des solutions robustes pour contrer les menaces émergentes dans le secteur de la sécurité nationale et fournissons des programmes complexes de transformation d'importance nationale, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Notre équipe possède également une vaste expérience en matière de soutien au ministère de la Défense nationale du Canada, au ministère de la Défense des États-Unis et au ministère de la Défense du Royaume-Uni sur différents projets à l'échelle nationale et internationale. Elle se réjouit à la perspective de ce partenariat, conforme à notre objectif stratégique d'étendre nos activités dans le marché américain. »

« Nous sommes fiers de travailler depuis longtemps pour le ministère de la Défense des États-Unis, menant des projets complexes de la vision à la réalité en leur assurant un cycle de vie durable. Ce contrat constitue un pas en avant dans la stratégie de SNC-Lavalin d'être un fournisseur de choix en ingénierie pour le ministère de la Défense États-Unis, a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord, SNC-Lavalin. Grâce à nos connaissances essentielles, à nos employés qualifiés, à nos emplacements dans le monde entier et à notre culture axée sur la qualité, nous serons en mesure de mener à bien toutes les tâches que les Forces aériennes des États-Unis estimeront essentielles à sa mission. »

L'AFCEC est une unité de l'Air Force Installation and Mission Support Center. Le centre est responsable de fournir des services d'ingénierie flexibles et complets pour tout type d'installation, y compris la planification des investissements dans les installations, la conception et la construction, le soutien à l'exploitation, la gestion des biens immobiliers, le soutien énergétique et la conformité en matière d'environnement dans plus de 75 emplacements dans le monde.

Depuis 1960, la division Atkins de SNC-Lavalin fournit des services d'architecte-ingénieur pour des installations du ministère de la Défense à 72 bases des Forces aériennes, 40 districts du Corps of Engineers de l'armée américaine et à 54 installations de l'armée américaine, ainsi que pour le Naval Facilities Command des États-Unis, les principaux commandements des Forces aériennes des États-Unis et d'autres organismes du ministère de la Défense.

