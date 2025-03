MONTRÉAL, le 10 mars 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui que Rail Connect Partners, sa coentreprise formée avec Bird Construction Inc., a signé un accord de partenariat dans le cadre d'un projet avec Metrolinx pour réaliser le Centre de mobilité d'East Harbour, une nouvelle station de correspondance qui s'inscrit dans un plan communautaire plus large axé sur le transport en commun pour Toronto.

« Le Centre de mobilité d'East Harbour est un projet générationnel qui transforme le secteur riverain de l'est de Toronto et réalise une ambition de longue date d'accroître la capacité des pôles de connectivité régionale de la ville », a commenté Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Notre équipe de projet de calibre mondial possède une expertise internationale et locale qui lui permettra de réaliser le projet en collaborant pleinement avec nos partenaires et nos clients, tout en respectant notre engagement à l'égard de la performance, tant au niveau de la qualité que de l'échéancier. »

La portée des travaux pour la Société au cours de la phase d'exécution du contrat comprend l'achèvement du corridor ferroviaire et l'élargissement du pont sur une voie de circulation importante, qui progresseront selon les phases prévues afin de maintenir les services de GO Transit avec un minimum de répercussions. La phase d'exécution verra également le début des travaux sur la station, ainsi qu'au niveau de l'infrastructure connexe et du prolongement futur de la route pour faciliter une future connexion au tramway. AtkinsRéalis assurera la gestion de projet et de la construction, et fournira l'expertise fonctionnelle nécessaire à la réalisation réussie du projet. Ce mandat est fondé sur un modèle de contrat collaboratif avec partage des risques plafonnés et optimal pour le projet. Il s'ajoute au portefeuille d'AtkinsRéalis en matière de réalisation de projets de transport en commun, qui comprend déjà le prolongement vers le sud de l'O-Train à Ottawa, le projet du Réseau express métropolitain à Montréal, les lignes Evergreen et Canada Line à Vancouver, ainsi que des projets de renommée internationale, comme l'Elizabeth Line à Londres, et les métros de Doha, de Dubaï, de Riyad et de Sydney.

« Le Centre de mobilité d'East Harbour est l'un des premiers grands projets de transport en commun au Canada à utiliser un modèle de contrat d'alliance, qui a été utilisé dans les économies développées dans le monde entier pour ses avantages au niveau du partage des risques et des récompenses », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada, AtkinsRéalis. « Alors que l'Ontario entreprend la plus grande expansion du transport en commun en Amérique du Nord, nous sommes impatients de continuer à travailler avec Metrolinx pour façonner un meilleur avenir pour la région du Grand Toronto et ses résidents, une région qui génère près de la moitié du PIB de l'Ontario. »

Centre de mobilité d'East Harbour : un nouveau lien entre le secteur riverain de Toronto et la RGT

L'objectif du Centre de mobilité d'East Harbour est d'offrir à près de 100 000 usagers quotidiens davantage d'options de transport dans la ville de Toronto1. Desservant les collectivités de Riverdale, de Riverside et de Leslieville, immédiatement à l'est de la promenade Don Valley et au sud de l'avenue Eastern, le centre sera relié aux lignes GO de Lakeshore Est et de Stouffville. Selon les niveaux de service prévus dans le cadre de l'expansion de GO, un train GO arriverait toutes les cinq minutes. Le centre comprendra une station pour la future ligne Ontario et un prolongement de l'avenue Broadview sera construit, ce qui permettra un prolongement futur du tramway de la TTC.

« L'équipe de Metrolinx est fière de travailler avec des partenaires gouvernementaux et de l'industrie pour offrir davantage d'options de transport en commun, réduire les temps de déplacement et alléger la congestion. La station d'East Harbour sera l'un des carrefours les plus importants du réseau de transports en commun de la région. Elle reliera la ligne Ontario à un réseau GO élargi, modifiant complètement la façon dont les gens se déplacent à Toronto et au-delà », a déclaré Michael Lindsay, président et chef de la direction par intérim de Metrolinx.

L'équipe de projet de l'alliance du Centre de mobilité d'East Harbour s'est engagée à créer un changement marqué dans les pratiques de santé et de sécurité sur les projets ferroviaires. En plus du lancement de sa vision « Au-delà de zéro incident », qui comprend des normes de sécurité, des processus, des outils et de la formation améliorés, l'alliance a également mis en œuvre toutes les nouvelles initiatives approuvées par le Conseil canadien de la sécurité dans la construction, dont AtkinsRéalis et Bird Construction sont des membres fondateurs, dans le cadre d'un changement graduel sur le marché canadien.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes au www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

