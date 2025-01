MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Candu Energy Inc., une société d'AtkinsRéalis [Groupe AtkinsRéalis inc., (TSX : ATRL), dans le cadre d'une coentreprise avec Aecon Group Inc., a obtenu un contrat d'Ontario Power Generation (OPG) pour faire progresser les travaux préliminaires du projet de remplacement des tubes, des conduites d'alimentation et des chaudières de la centrale nucléaire de Pickering. Le contrat couvre les services d'ingénierie professionnels, l'approvisionnement et la planification de l'exécution associés aux activités du chemin critique de la prolongation de la durée de vie de quatre des réacteurs CANDU®1 de Pickering jusqu'au milieu des années 2060 annoncée par l'Ontario. La valeur approximative des mandats pour la coentreprise est de 1,1 milliard de dollars pour les travaux préliminaires et d'environ 1 milliard de dollars pour la phase de définition. La part d'AtkinsRéalis dans la phase des travaux préliminaires du contrat a été ajoutée à son carnet de commandes du secteur Énergie nucléaire pour le troisième trimestre de 2024. La part de l'entreprise dans le contrat de la phase de définition sera ajoutée à son carnet de commandes du secteur Énergie nucléaire au premier trimestre de 2025.

« Les réacteurs CANDU sont une technologie de classe mondiale à faible coût, avec un historique reconnu de performances respectant les délais et les budgets, tant au Canada qu'à l'étranger », a commenté Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « En tant que fabricant d'équipement d'origine de la seule technologie de réacteur nucléaire développée et détenue par le Canada, nous sommes fiers de réaliser ces travaux pour veiller à ce que les réacteurs CANDU de Pickering continuent de fournir une énergie propre, fiable et abordable à l'Ontario pour les décennies à venir. Cela fait partie des 19 projets de remise à neuf des réacteurs CANDU nécessaires au cours des 10 prochaines années. »

Technologie CANDU à Pickering : Fournir de l'électricité propre, fiable et abordable

La Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario prévoit que la demande d'électricité dans la province augmentera de 75 % d'ici 20502. La remise à neuf des réacteurs CANDU de Pickering, qui devrait être achevée d'ici le milieu des années 2030, leur permettra de fonctionner en toute sécurité pendant encore 30 ans et s'inscrit dans le plan de l'Ontario visant à maintenir et à accroître l'approvisionnement en énergie propre de base abordable. Cette initiative se déroulera parallèlement à plusieurs autres, dont : la remise à neuf de 10 autres réacteurs CANDU aux sites de Bruce Power et de Darlington; la construction de quatre réacteurs modulaires de petite taille à Darlington; la construction prévue de nouveaux réacteurs nucléaires totalisant 4 800 MW sur le site de Bruce Power; et l'exploration par OPG de trois sites dans le sud de l'Ontario, qu'elle détient déjà et qui sont zonés pour la production d'énergie, afin de déterminer leur compatibilité pour accueillir de nouvelles installations de production d'énergie, y compris de nouvelles centrales nucléaires.

Le projet de remise à neuf de Pickering, qui implique le remplacement de composants critiques des réacteurs, ne permettra pas seulement de maintenir les emplois actuels, mais aussi de créer de nouvelles opportunités d'emploi pour une main-d'œuvre hautement qualifiée et bien rémunérée dans les domaines de l'ingénierie, des métiers spécialisés et de la fabrication à la centrale et soutenant actuellement les projets de rénovation des réacteurs CANDU ailleurs en Ontario. La chaîne d'approvisionnement des réacteurs CANDU est composée à 85 % de Canadiens, soutenant 89 000 emplois3.

« La remise à neuf de Pickering procure des décennies de plus d'électricité de base fiable, à faibles émissions de carbone, dont l'Ontario a besoin pour répondre à la forte hausse anticipée de la demande », a déclaré Nicolle Butcher, présidente et chef de la direction d'OPG. « En tirant parti de notre expérience commune du projet de remise à neuf de Darlington, réalisé à l'intérieur des délais et du budget, la collaboration avec des partenaires de confiance comme AtkinsRéalis et Aecon prépare le terrain pour un niveau d'excellence de projet semblable alors que nous remettons à neuf les réacteurs 5 à 8 de la centrale nucléaire de Pickering. »

« La technologie CANDU, en tant que seule technologie nucléaire à grande échelle développée au Canada, est une source de fierté nationale », a déclaré Joe St. Julian, président, secteur nucléaire, AtkinsRéalis. « Nous sommes honorés de continuer à jouer un rôle de premier plan dans chaque prolongation de la durée de vie des réacteurs CANDU à l'échelle mondiale, et de travailler à nouveau avec notre partenaire de coentreprise de confiance en Ontario, Aecon. Les réacteurs CANDU d'OPG -- une flotte de huit réacteurs en exploitation --sont indispensables pour fournir à l'Ontario une sécurité énergétique et une énergie propre et fiable à des millions de personnes. Nos efforts visent aussi à augmenter la puissance des réacteurs pour aider à composer avec la demande accrue en raison de la croissance de la population et du secteur industriel. »

Les réacteurs CANDU de Pickering, qui ont été exploités de façon sécuritaire et fiable à 45 km à l'est de Toronto, ont été entretenus et modernisés au fil des ans. Ils fournissent environ 10 % de l'électricité de l'Ontario grâce à une énergie de base propre et stable, indépendante des conditions météorologiques. La centrale emploie 4 500 personnes4 .

En plus de l'électricité, les réacteurs CANDU de la centrale de Pickering produisent des isotopes médicaux aux propriétés anticancérigènes. Ils fournissent environ 20 % de l'approvisionnement mondial en isotopes médicaux de cobalt 605. Comme tous les réacteurs CANDU, la technologie en exploitation à Pickering profite de l'utilisation de l'uranium naturel comme source de combustible, de la capacité de ravitaillement ou d'entretien pendant l'exploitation, ainsi que de systèmes de sécurité « défense en profondeur » de calibre mondial.

