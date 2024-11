MONTRÉAL, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a obtenu, de concert avec ses partenaires de coentreprise Westinghouse Government Services et Jacobs Technology Inc., un contrat de 10 ans pour exploiter les installations de conversion d'hexafluorure d'uranium appauvri (DUF6) et assumer les responsabilités de propriétaire de site aux usines de diffusion gazeuse Paducah et de Portsmouth du département de l'Énergie des États-Unis. Une coentreprise dirigée par l'équipe Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis aux États-Unis exploite et entretient les installations de DUF6 pour le bureau de projet de Portsmouth et Paducah du département de l'Énergie des États-Unis depuis 2016.

« Ce travail illustre à quel point notre engagement à protéger l'environnement et les gens grâce à nos services complets tout au long du cycle de vie des actifs nucléaires est un facteur de différenciation clé pour AtkinsRéalis », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Nous nous consacrons à gérer en toute sécurité l'héritage de matières nucléaires et à favoriser la croissance économique qui bénéficie aux collectivités. »

Dans le cadre de ce contrat de 2,3 milliards de dollars américains sur 10 ans, pour l'exploitation et le soutien de la mission sur le site, la coentreprise Mission Conversion Services Alliance, LLC (MCSA) exploitera les installations de conversion de DUF6, transformant le volume de DUF6 en oxyde d'uranium (UOX), plus stable aux fins d'élimination. MCSA fournira des services de surveillance et d'entretien des stocks de cylindres de DUF6 en attente d'élimination et procédera à l'élimination hors site des cylindres vides et de l'oxyde d'uranium appauvri. MCSA fournira également des services de protection de la sécurité, de gestion des urgences et de protection contre les incendies, et assurera l'exploitation et l'entretien des services publics des deux usines.

« Dans le cadre de notre partenariat de longue date avec le département de l'Énergie des États-Unis, nous avons constamment modernisé les usines de DUF6 pour les rendre plus fiables et sécuritaires. Nous apprécions la confiance accordée par le département de l'Énergie des États-Unis, qui nous permet de poursuivre notre projet d'amélioration des usines et d'augmentation de la production, ainsi que d'intégrer cette même culture de gestion axée sur l'amélioration continue aux infrastructures et domaines de soutien nouvellement inclus dans ce contrat», a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis.

« C'est un honneur de poursuivre l'exécution sécuritaire de la mission du bureau de projet de Portsmouth et Paducah, et notre équipe est heureuse de contribuer à cette importante mission en partenariat avec le département de l'Énergie des États-Unis », a déclaré Jeff Kendall, président (intérimaire), Énergie nucléaire, États-Unis, AtkinsRéalis. « Nous sommes très fiers de l'équipe de direction de l'usine de DUF6 ainsi que des équipes opérationnelles et de soutien qui ont transformé l'avenir des usines de Paducah et de Portsmouth pour assurer la réalisation sécuritaire de notre mission actuelle et future. »

AtkinsRéalis est une société de conseil de premier plan dans le domaine des services nucléaires, offrant à ses clients une gamme de services complète pour la mise hors service et la remédiation des sites et des installations nucléaires, la gestion du combustible nucléaire épuisé, le transport de matières nucléaires et la dépollution environnementale des sites nucléaires n'étant plus en activité.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2023 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans le rapport de gestion trimestriel intermédiaire de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

