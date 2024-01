MONTRÉAL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [Groupe SNC-Lavalin inc.] (TSX : ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux dans le monde entier, et Bird Construction ont conclu un accord d'alliance de développement avec Metrolinx pour réaliser le Centre de mobilité d'East Harbour : une nouvelle station de correspondance qui s'inscrit dans le programme de communautés axées sur le transport en commun de la ville de Toronto. AtkinsRéalis est partenaire de Bird par la coentreprise Rail Connect (RC) Partners.

Dans le cadre de l'accord d'alliance de développement, les services comprennent l'optimisation de la solution de conception, la préparation d'estimations détaillées des ressources, des coûts et des calendriers, la préparation d'une proposition de projet, la finalisation de l'accord d'alliance du projet et l'exécution des travaux préliminaires.

« L'accord d'alliance de développement représente une évolution importante pour nous dans la façon dont nous réalisons les grands projets sans recourir à un modèle de contrat à prix fixe. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler de près avec nos partenaires de l'alliance pour appliquer ce modèle de collaboration afin d'offrir un nouveau centre de mobilité régional emballant, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. Nous contribuons fièrement à l'amélioration des liaisons de transport dans la région du Grand Toronto et à l'élaboration de solutions novatrices pour rehausser l'accessibilité pour les usagers. »

Le Centre de mobilité d'East Harbour répondra aux besoins locaux en matière de connectivité régionale et de transport en commun dans la collectivité en incorporant le train GO, la ligne de métro Ontario et les futurs services de transport en commun de la Commission de transport de Toronto (TTC). Selon les niveaux de service prévus dans le cadre de l'expansion de GO, un train GO arriverait toutes les cinq minutes.

À propos d'AtkinsRéalis

