MONTRÉAL, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a annoncé que sa co-entreprise STARR II a de nouveau obtenu un contrat à fournisseurs multiples de marché de clientèle sur cinq ans, d'une valeur maximale de 300 millions de dollars américains, pour la prestation de services techniques et d'ingénierie dans le cadre du National Flood Insurance Program (NFIP) de la Federal Emergency Management Agency (FEMA). La co-entreprise, qui fournit des services depuis 2014, fournira un soutien au programme de cartographie, d'évaluation et de planification des risques (Risk MAP) de la FEMA.

« Les inondations sont l'une des catastrophes les plus fréquentes et les plus coûteuses auxquelles nous sommes confrontées aujourd'hui à l'échelle mondiale, y compris la situation dévastatrice à laquelle nous assistons en Colombie-Britannique, et elles mettent en danger des vies et des biens, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin. Nos experts mondiaux continuent d'élaborer des outils d'adaptation aux changements climatiques qui contribuent à fournir des renseignements utiles en temps opportun afin que les collectivités puissent se préparer aux risques d'inondation et y réagir. »

Dirigée par SNC-Lavalin, la co-entreprise STARR II, qui comprend les entreprises partenaires Stantec et Dewberry, fournira un soutien à la FEMA dans l'ouest des États-Unis. Les services fournis dans le cadre du contrat comprendront la cartographie régionale des dangers d'inondation et la gestion des risques afin d'élaborer des données précises augmentant la sensibilisation aux risques et faciliter les mesures d'atténuation locales, ce qui permettra de réduire les pertes matérielles et le nombre de décès. Les services techniques, les études et les activités peuvent comprendre le génie hydrologique et hydraulique, la cartographie des plaines inondables, la planification des mesures d'atténuation, la gestion de portefeuille, les évaluations des risques liés aux barrages et aux digues, l'examen du Code du bâtiment, l'engagement dans la collectivité et le soutien à la suite d'une catastrophe.

« Nous travaillons depuis longtemps avec la FEMA, à laquelle nous fournissons des services techniques et d'ingénierie relativement à la cartographie, à l'évaluation et à la planification des risques. Compte tenu de la fréquence croissante des inondations dévastatrices dans certaines régions du pays, notre travail auprès de la FEMA a pris de plus en plus d'importance, a déclaré George Nash, chef de la direction, Atkins, Amérique du Nord. Comme nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de la co-entreprise, nous ne perdons jamais de vue notre vision et notre objectif communs qui sont de réduire les pertes matérielles et le nombre de décès causés par les inondations. »

Par l'entremise du NFIP, les propriétaires d'immeubles des collectivités participantes peuvent souscrire une assurance contre les inondations soutenue par le gouvernement fédéral, une solution de rechange à l'aide en cas de catastrophe, pour faire face aux coûts croissants des réparations à la suite de dommages causés par les inondations aux bâtiments et à leur contenu. Les collectivités conviennent d'adopter des règlements sur la gestion des plaines inondables et de les appliquer afin de se protéger contre de futures pertes causées par les inondations. Le programme Risk MAP appuie le NFIP en fournissant aux collectivités et aux propriétaires d'immeubles des cartes et des ensembles de données sur les risques d'inondation critiques qui mettent en évidence les zones les plus à risque, les zones qui peuvent nécessiter des mesures d'atténuation et les zones où des changements ont eu lieu dans les plaines inondables. Ces renseignements sont ensuite utilisés pour améliorer les stratégies de planification relatives à l'atténuation des risques qui aident les collectivités à devenir plus résilientes.

