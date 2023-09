UNE CINQUIÈME ÉDITION REMPLIE DE NOUVEAUTÉS POUR L'ÉVÉNEMENT BATEAU À FLOT DE QUÉBEC

Bateau à flot de Québec vous donnera la chance de visiter et d'essayer des embarcations sur l'eau pendant toute la fin de semaine. Une multitude de marques et de modèles de bateaux de toutes les tailles allant jusqu'à 52 pieds s'offriront à vous. Yachts, pontons, bateaux de performance et de plaisance, et voilier vous en mettront plein la vue.

Vous êtes curieux et aimez découvrir les nouveautés du domaine nautique, Bateau à flot est pour vous. Vous prévoyez plutôt l'achat d'un bateau? C'est le moment idéal pour profiter des réductions de fin de saison. De plus, participez à notre concours Dodo sur l'eau afin de pouvoir de gagner deux nuitées dans une habitation flottante offerte par Studio Hébergements Flottants ! Visitez également nos stands pour vous renseigner sur la sécurité nautique et rencontrer nos partenaires. Profitez aussi d'une excursion sur le fleuve offerte à prix avantageux.

Consultez la liste des exposants et tous les détails concernant Bateau à flot de Québec. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur Nautisme Québec. Entrée gratuite pour les enfants et les membres plaisanciers de Nautisme Québec.

Cet événement de Nautisme Québec est présenté par Desjardins et nos partenaires Aviva et la Marina du Port de Québec.

À propos de bateau à flot et de Nautisme Québec

Nautisme Québec est un organisme sans but lucratif qui représente l'industrie du nautisme et de la plaisance partout au Québec. Il soutient et défend ses membres dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme nautique et du développement durable, notamment avec son programme de certification des marinas pour la gestion et les pratiques écoresponsables.

Nautisme Québec - l'Alliance de l'industrie nautique du Québec, c'est :

Plus de 25 années d'expérience au service de l'industrie du nautisme;

150 entreprises membres réparties dans tous les secteurs de l'industrie nautique;

20 000 plaisanciers abonnés à notre infolettre.

Facebook Instagram

SOURCE Nautisme Québec

Renseignements: Josée Côté, 514 249-3699, [email protected]