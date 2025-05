MONTREAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Trente visionnaires de demain étudieront à l'Université McGill cet automne en tant que titulaires du plus important programme de bourses axé sur le leadership pour les études professionnelles et de maîtrise au Canada.

Les bourses McCall MacBain sont le fruit d'un don monumental de 200 millions de dollars, effectué en 2019. Chaque bourse couvre les droits et les frais de scolarité, en plus de prévoir une allocation de subsistance, une subvention de déplacement, des options de financement estival et la participation aux programmes de mentorat, du coaching et de formation en leadership interdisciplinaire.

Des milliers d'étudiant•e•s ont présenté une demande de bourse, parmi lesquelles 279 ont pris part à la première série d'entrevues qui ont eu lieu dans tout le Canada et en ligne. À l'issue de ce processus, 88 finalistes ont été convoqué•e•s à Montréal en mars pour une dernière entrevue. Plus de 300 dirigeants canadiens et internationaux ont donné de leur temps pour examiner les dossiers de candidature et mener les entrevues.

Les lauréat•e•s ont été sélectionnés en fonction de leur personnalité d'exception, de leur engagement communautaire, de leur potentiel de leadership, de leur esprit entrepreneurial, de leurs résultats scolaires et de leur curiosité intellectuelle. Ils et elles aspirent à travailler dans divers domaines, dont l'IA, les technologies d'aide, la sécurité alimentaire, les politiques en matière de santé, les enjeux liés aux personnes immigrantes et réfugiées et l'informatique quantique.

Pour la première fois, la cohorte comprend des boursiers et des boursières d'Australie, du Bangladesh, du Brésil, de l'Italie, de Singapour, du Soudan du Sud et de l'Ukraine.

Cliquez ici pour consulter leur profil : https://boursiersmccallmacbain.org/boursiers/cohorte-2025.

Avec cette nouvelle cohorte, plus de 100 étudiant•e•s auront reçu une bourse McCall MacBain complète. De plus, près de 500 bourses ponctuelles ont été décernées depuis la création du programme.

« Ce programme de bourses a été établi avec la conviction que notre monde a besoin de personnes qui aspirent à exercer un leadership éclairé avec empathie, intégrité et courage, déclare Marcy McCall MacBain, présidente des Bourses McCall MacBain à McGill. Nous souhaitons fournir aux étudiants et aux étudiantes des occasions de rêver, de développer leurs compétences en leadership et de contribuer à construire quelque chose de grande envergure. »

« Chaque récipiendaire d'une bourse McCall MacBain a pris part à six entrevues différentes avant d'obtenir cette distinction, explique Natasha Sawh, directrice générale des Bourses McCall MacBain à McGill. Ces personnes ont déjà fait preuve d'un énorme potentiel d'influence sur leur milieu, et elles se joindront à une communauté d'agents de changement à l'esprit d'entreprise aiguisé issus de divers domaines et d'origines variées. »

Cette année, le programme de bourses McCall MacBain et l'Université McGill ont également offert 95 bourses d'entrée allant de 5 000 $ à 20 000 $ aux candidat•e•s les plus méritants qui n'avaient pas été sélectionnés pour la cohorte. Les 125 bourses octroyées totalisent plus de 3 millions de dollars en droits de scolarité et frais de subsistance seulement, auxquels viendront s'ajouter les programmes de mentorat et de perfectionnement du leadership.

Le dépôt des candidatures commencera en juin pour l'admission à l'automne 2025.

Les Bourses McCall MacBain à l'Université McGill

Établies en 2019, les Bourses McCall MacBain permettent aux étudiant•e•s d'exception de faire une maîtrise ou un programme professionnel à l'Université McGill, tout en participant à des programmes de mentorat et de perfectionnement du leadership. Pour en savoir plus, consulter le site web boursiersmccallmacbain.org.

