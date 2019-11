Une chilienne attend une greffe de cellules souches - Appel urgent à la communauté latino-américaine

Elle ne pourra pas guérir si elle ne reçoit pas des cellules souches d'un donneur ou d'une donatrice compatible latino-américain.e.

C'est comme l'expérience de madame MAI DUONG, originaire du Vietnam, il y a quelques années.

Le temps presse, mais malheureusement il n'y a pas de personne compatible dans les banques de cellules souches: ni de Héma-Québec ni de la banque internationale. La famille et les proches, déjà testés, ne sont pas compatibles non plus.

Madame Soto Fernandez, âgée de 50 ans, est mère de trois enfants. Elle est originaire du Chili et est installée à Montréal depuis 30 ans. Jessica travaille dans le domaine de la relation d'aide. Elle est responsable d'une équipe qui supporte et accompagne des personnes itinérantes qui ont un problème de santé mentale, en les aidants à retourner vivre en logement et à s'y maintenir.

VOUS AVEZ L'OPPORTUNITÉ DE SAUVER UNE VIE

Jessica, ses enfants, son conjoint et ses amis vous demandent du fond du cœur de passer le test d'Héma-Québec pour voir si vos cellules souches sont compatibles avec celles de Jessica.

Le test est simple : un coton tige que vous passez sur l'intérieur de vos joues (Héma-Québec vous envoie la trousse gratuitement). Vous devez avoir entre 18 et 35 ans et être latino-américain.

Voici le lien pour vous rendre sur le site de Héma-Québec et vous inscrire.

https://www.hema-quebec.qc.ca/index.fr.html

Rendu sur le site d'Héma-Québec :

Vous allez sur l'onglet « DONNEUR » (en haut à gauche) Vous cliquez sur « Cellules souches » Sur la page de « cellules souches », on vous donne quelques explications et dans le bas de celle-ci il y a l'onglet JE M'INSCRIS.

Une semaine plus tard, Héma-Québec vous envoie la trousse pour faire votre test de compatibilité.

Vous retournez la trousse dans l'enveloppe préaffranchie (pas besoin de mettre de timbre).

S'il vous plaît, faites vite.

JESSICA ET SES PROCHES VOUS REMERCIENT!

SOURCE Flora Fernandez

Renseignements: Bertrand Gagné, (438) 888-1800, Adresse de la Conférence 1260 Sainte-Catherine Est Bureau 203 Montréal