Une étude a démontré qu'« au Québec, on estime que 6 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année, et que 1 350 femmes en meurent. » Pour l'équipe, ces statistiques étaient alarmantes et la marque voulait s'assurer de faire tout son possible pour augmenter la sensibilisation et lever des fonds tout au long du mois avec sa communauté.

« Nous sommes extrêmement heureux et fiers d'annoncer que La Belle et La Bœuf a recueilli un total de 16 072 $. Ce montant sera versé à la Fondation du cancer du sein du Québec. C'est la première année que nous nous associons à cette fondation et nous espérons poursuivre cette initiative pour les années à venir. Cette cause nous tient à cœur puisque le concept de La Belle et La Bœuf était en l'honneur de toutes les femmes du monde. Il est très important pour nous de soutenir notre communauté. Merci à nos client(e)s et partenaires sans qui ce don n'aurait pas été possible. » Vlad Ciobanu, vice-président du marketing de Foodtastic.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique qui s'assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies ici, au Québec. Depuis 1994, elle a ainsi récolté plus de 57,5 millions $ qui ont été distribués au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et de leurs proches. Par l'entremise de la recherche et l'innovation, du soutien, et de la sensibilisation, elle place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches. Chercheurs, bénévoles, employés, donateurs et familles, tous liés par le même espoir : Un avenir où l'on ne meurt plus du cancer du sein. Suivez ses actualités sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est le franchiseur de plusieurs concepts de restaurants, dont Second Cup, Au Coq, La Belle et La Bœuf, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig, Bacaro, Rôtisserie Joliette, Tommy Café, Gatto Matto, La Chambre, L'Gros Luxe, Fusée, Copper Branch, Milestone et Pita Pit. Foodtastic est un leader dans le domaine du franchisage de restaurants avec plus de 650 restaurants et 650 millions de dollars de ventes annualisées.

