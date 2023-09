OTTAWA, ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - La cérémonie de remise de prix annuelle des Feuilles d'Or de BIOTECanada s'est déroulée cette semaine au Centre national des Arts d'Ottawa. Ces prix soulignent la contribution remarquable de professionnels et d'entreprises à l'industrie et à l'écosystème de la biotechnologie du Canada.

Dans la foulée d'un moment charnière pour l'industrie biotechnologique, BIOTECanada est fière de dévoiler les lauréats des Feuilles d'Or 2023 :

Abdera Therapeutics : Entreprise de biotechnologie prometteuse de l'année

Roberto Bellini : Visionnaire de l'année

: Visionnaire de l'année Bloom Burton & Co. : Constructeur d'écosystèmes

Nabanita Nawar , HDAX Therapeutics : Leader de la prochaine génération

, HDAX Therapeutics : Leader de la prochaine génération Repare Therapeutics : Entreprise de biotechnologie établie de l'année

« À l'heure où les gouvernements tirent des leçons de la pandémie et se préparent en vue de l'émergence possible de nouvelles crises sanitaires mondiales, il est impératif de bâtir un écosystème biotechnologique fort et diversifié. Les lauréats des Feuilles d'Or de cette année constituent d'excellents exemples de la force exceptionnelle du secteur canadien des biotechnologies », a déclaré Andrew Casey, président et chef de la direction de BIOTECanada. « Les chefs de file, les sociétés et les équipes récompensés par les Feuilles d'Or 2023 représentent le vaste éventail national de l'écosystème biotechnologique, et illustrent à merveille ce qui fait du Canada un acteur clé du paysage international hautement compétitif de la biotechnologie. »

« Les visionnaires célébrés aujourd'hui dans le cadre des Feuilles d'Or sont d'excellents exemples de la capacité du Canada à traduire d'incroyables découvertes scientifiques en sociétés de premier plan. Grâce à eux, notre pays occupe une position privilégiée pour profiter des opportunités sans précédent offertes par l'industrie biotechnologique mondiale. Je tiens à féliciter chacun des lauréats et les équipes qui les soutiennent », a ajouté Gordon McCauley, président et chef de la direction d'adMare BioInnovations, et président du conseil d'administration de BIOTECanada.

Le processus de mise en nomination et de sélection des Feuilles d'Or a grandement profité de l'expérience et de l'expertise du conseil consultatif nouvellement constitué, dont les membres comprennent :

Geneviève Guertin (Fonds de solidarité FTQ) Kathleen Lisaingo (AbCellera) John Norman (Gowling WLG [ Canada ] LLP) Shermaine Tilley (Fonds CTI Sciences de la vie)

La cérémonie des Feuilles d'Or a été présentée dans le cadre de BIONATION 2023, une plateforme visant à ouvrir le dialogue sur les réussites et les avancées de l'écosystème biotechnologique du Canada. Pour en savoir plus sur les Feuilles d'Or et BIONATION 2024, visitez le biotech.ca

À propos de BIOTECanada

BIOTECanada est l'association nationale canadienne de l'industrie biotechnologique. Ses 240 membres représentent des entreprises et des professionnels évoluant dans les secteurs biotechnologiques de la santé et des sciences de la vie, de la fabrication et de l'agriculture. Dans un contexte marqué par les changements climatiques, les enjeux de durabilité agroalimentaire et les besoins croissants en santé humaine, l'industrie biotechnologique joue un rôle de premier plan dans l'élaboration de solutions aux défis sanitaires et environnementaux auxquels est confrontée la population mondiale. Pour en savoir plus, visitez le biotech.ca

SOURCE BIOTECanada

Renseignements: Nina Lewis, [email protected]