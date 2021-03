OTTAWA, ON, le 8 mars 2021 /CNW/ - Les toponymes contribuent grandement à faire connaître, à préserver et à enrichir l'histoire et la culture canadiennes.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a dévoilé une nouvelle carte interactive intitulée La toponymie du Canada rend hommage aux femmes, qui présente des lieux nommés en l'honneur de femmes au Canada.

Préparée par Ressources naturelles Canada en collaboration avec les membres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Commission de toponymie du Canada (CTC), la carte interactive met en relief près de 500 lieux géographiques nommés à la mémoire de femmes. Chaque point sur la carte se rapporte à un thème particulier - cultures autochtones; liens familiaux; royauté et personnalités religieuses; première colonisatrice/pionnière; service communautaire; arts/littérature; médecine/science; personnalité politique - et offre une brève description de la personne qui se cache derrière chaque toponyme.

Jusqu'à récemment, peu d'efforts avaient été déployés pour présenter les toponymes par genre au Canada. La nouvelle carte s'emploie à combler ce manque en racontant les histoires inédites ou oubliées de femmes qui ont contribué à la richesse de l'histoire canadienne. C'est la première carte nationale de ce genre à commémorer et à présenter des entités géographiques nommées en l'honneur de femmes.

La toponymie du Canada rend hommage aux femmes met à l'avant-plan des histoires de femmes dont les réalisations n'ont pas toujours été reconnues publiquement ou à leur juste valeur.

« Des femmes ont fondé notre pays. Des femmes l'ont bâti. Cette carte raconte leur histoire, leur rend hommage et grave leurs noms dans notre mémoire comme ils le méritent tant. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

La CTC est l'organe national de coordination responsable des toponymes officiels. Il est composé de représentants de l'autorité toponymique de chaque province et territoire, de même que de plusieurs ministères et organismes fédéraux. Les membres de la CTC s'emploient à documenter, normaliser, approuver, archiver et promouvoir les noms géographiques officiels du Canada .

. RNCan soutient la CTC en assurant son secrétariat et en tenant la base de données toponymiques du Canada , qui rassemble les noms géographiques officiels.

