MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Héma-Québec amorce une campagne afin de promouvoir l'importance du don de sang dans le traitement de l'anémie falciforme, une maladie héréditaire du sang qui touche particulièrement les communautés noires.

L'anémie falciforme étant une maladie chronique, elle provoque des crises très douloureuses qui surviennent de manière répétée pour les personnes atteintes. Un des traitements pour améliorer leur qualité de vie consiste à procéder à des échanges sanguins (érythraphérèse) afin de retirer les globules rouges de la personne atteinte par ceux de donneurs en santé. Cette procédure a généralement lieu à toutes les 4 semaines et nécessite les globules de 10 donneurs différents. Sur une base annuelle, une personne atteinte d'anémie falciforme aura en moyenne besoin du sang de 130 donneurs différents.

Mais le défi est encore plus imposant quand on sait que les personnes qui reçoivent des transfusions sur une base fréquente sont à risque de développer des anticorps qui se traduisent par des réactions adverses lors de la transfusion. Pour réduire ces réactions indésirables, il est démontré qu'un donneur et un receveur ayant un bagage génétique similaire est une solution.

La mobilisation des donneurs issus des communautés noires fait ainsi une grande différence dans la qualité de vie des personnes atteintes d'anémie falciforme nécessitant des transfusions sur une base fréquente.

Près de 9 000 nouveaux donneurs de sang ont été recrutés au sein des communautés noires depuis qu'Héma-Québec a initié son programme de sensibilisation à l'anémie falciforme en 2009. Toutefois, malgré des résultats encourageants, le nombre de personnes atteintes d'anémie falciforme nécessitant des échanges sanguins est également en hausse et se situe aujourd'hui à 200 personnes. C'est donc potentiellement 26 000 dons de sang qui sont nécessaires, chaque année, pour améliorer la qualité de vie de ces personnes. Héma-Québec lance donc un appel afin de poursuivre la mobilisation et le recrutement de donneurs des communautés noires cette année afin de mieux répondre aux besoins des patients atteints d'anémie falciforme issus de ces communautés.

Cette année, la campagne s'inscrit dans la nouvelle plateforme #dansnotresang et met en lumière les témoignages de donneurs et d'une receveuse à travers des capsules vidéo qui seront notamment diffusées sur les médias sociaux. Une approche est également initiée auprès d'influenceurs afin de faire connaître les enjeux de l'anémie falciforme. Dès la fin janvier, ils joindront, sur la plateforme Instagram, leurs voix à celle d'Héma-Québec pour rappeler l'importance de l'apport des communautés noires à la réserve collective de sang. Un site Web, accessible à l'adresse https://anemiefalciforme.hema-quebec.qc.ca/fr, vient également soutenir cette campagne.

