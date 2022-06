Une campagne de sensibilisation ciblant les clients de la prostitution.

MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES) lance aujourd'hui une campagne de sensibilisation contre l'exploitation sexuelle. Cette campagne va se déployer principalement sur les abribus numériques et les réseaux sociaux jusqu'à la fin du Grand Prix de Formule 1 de Montréal.

La campagne de 2022 se démarque de celles des années précédentes car elle coïncide avec le retour de la F1 à Montréal après deux ans d'absence en raison de la pandémie. « Dans ce contexte, il nous semblait particulièrement important de s'adresser aux touristes sexuels et autres clients de la prostitution qui voient dans le Grand Prix une occasion d'acheter des actes sexuels. Il s'agit de leur passer le message que payer pour du sexe est illégal au Canada », affirme Jennie-Laure Sully, organisatrice communautaire à la CLES.

En plus de la campagne ciblant les clients, la CLES s'est jointe cette année encore aux membres du comité « Un trop grand prix » composé du Y des femmes de Montréal, de Prévention jeunesse Longueuil et de Prévention jeunesse Laval (Zéro Exploitation) afin de faire savoir aux femmes et aux filles exploitées sexuellement que ce ne sont pas elles mais les clients qui commettent un crime. Comme le précise Jennie-Laure Sully : « Les proxénètes vont souvent entretenir la peur de chercher de l'aide chez les femmes et les filles piégées dans l'industrie du sexe. À travers cette campagne, nous cherchons aussi à leur passer le message qu'elles ont le droit de s'en sortir et qu'elles ne sont pas criminalisées ».

Finalement, en lien avec cette campagne de sensibilisation 2022, le Comité un trop grand prix organise le jeudi 16 juin, de 11h30 à 13h, un panel virtuel de discussion autour du film « Noémie dit Oui » qui sera animé par la sénatrice indépendante du Québec Julie Miville-Dechêne en présence de la réalisatrice, Geneviève Albert.

Pour en savoir plus et se tenir à jour concernant le déroulement de la campagne 2022 ciblant les clients de la prostitution, consultez la page Facebook ainsi que le site web un tropgrandprix.com.

