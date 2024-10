Dix ans de la loi canadienne sur la prostitution : Bilan et Défis pour l'Égalité

MONTRÉAL, le 4 oct. 2024 /CNW/ - La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES) organise, ce vendredi 4 octobre à l'Écomusée du fier monde, une soirée publique pour marquer la Journée internationale de non-prostitution et faire le bilan de dix ans de lutte pour l'égalité depuis l'adoption au Canada de la Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation (LPCPVE) en 2014.

Cette soirée, organisée par la CLES en collaboration avec Un Toit pour Elles, Asian Women for Equality, le Mouvement contre le viol et l'inceste (MCVI) et la Maison d'Haïti, propose une table ronde avec des expertes, des kiosques d'organismes de soutien aux femmes victimes de violences sexuelles.

L'événement mettra en lumière les dix années de mise en œuvre de la LPCPVE, une loi inspirée du modèle suédois, qui décriminalise les femmes en situation de prostitution tout en criminalisant les proxénètes et les acheteurs de sexe. Cette soirée sera l'occasion de faire le point sur les succès et défis de cette loi en plus de proposer des recommandations pour aller plus loin dans la protection des femmes et des filles exploitées sexuellement.

Intervenantes à la table ronde :

Martine B. Côté, écrivaine, juriste et chercheure

Catherine Lapointe , survivante et intervenante à la CLES

Fanny Perras , policière au Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL)

Bailaou Diallo, coordonnatrice d'Un Toit pour Elles

Cet événement marquera aussi le lancement de notre campagne de sensibilisation pour souligner les 10 ans de la LPCPVE, qui se poursuivra jusqu'au 10 décembre 2024 avec des ateliers, webinaires et autres activités.

Jennie-Laure Sully, organisatrice communautaire à la CLES, souligne l'importance de cet événement dans un contexte où la désinformation concernant la supposée criminalisation des femmes dans l'industrie du sexe gagne du terrain : « Après dix ans, on constate que les cas de judiciarisation des femmes en situation de prostitution ont chuté de 97%. Nos gouvernements doivent maintenant en faire plus pour permettre aux survivantes d'avoir accès à un programme de sortie de la prostitution. »

La soirée est ouverte à toutes et tous, mais l'inscription préalable sur Eventbrite est obligatoire en raison des places limitées.

Lien pour inscription: https://shorturl.at/0xNiA

https://www.lacles.org/

SOURCE Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle

Contact média : Clara F. Costa, [email protected], (438) 988-0779