Une aventure sensorielle inspirée des accords historiques de la COP15 - Nature vive, la nouvelle exposition d'OASIS immersion, produite et distribuée en collaboration avec National Geographic, ouvre ses portes

MONTRÉAL, le 27 févr. 2024 /CNW/ - Telle une suite à la signature historique des accords de la COP15, que plusieurs ont défini comme le « Moment Montréal », une toute nouvelle exposition immersive intitulée Nature vive , produite et distribuée par OASIS Studios immersifs en collaboration avec National Geographic , est désormais ouverte au grand public. Plongeant le visiteur dans une interprétation saisissante de la biodiversité dans toute sa splendeur, elle met en vedette les arts numériques immersifs à leur meilleur, une scénographie thématique ainsi que des zones informatives et éducatives. Au programme : un véritable bain sensoriel en pleine nature, présenté comme jamais auparavant, dans une réalisation visant à inspirer les visiteurs de tous âges vers l'action positive face aux grands enjeux liés à la biodiversité. Ce parcours sensoriel captivant est un spectacle grandiose qui rend hommage à la faune, la flore et la richesse de notre Terre, et est à vivre dès maintenant chez OASIS immersion , au Palais des congrès de Montréal.

Nature Vive (Groupe CNW/OASIS Immersion)

VIDÉO PROMOTIONNELLE

En symbiose avec la nature, au cœur de la métropole

Nature vive se veut être un moment suspendu dans le temps, offrant une expérience émouvante qui souligne l'importance de préserver l'équilibre de notre merveilleuse planète. De plus, elle nous incite à agir en faveur des engagements de la COP15, visant à protéger 30% de tous les écosystèmes d'ici 2030.

La réalisation de cette expérience immersive a réuni plusieurs organisations ayant particulièrement à cœur les enjeux de conservation, de développement durable, de vulgarisation liés à la biodiversité, dont notamment les Nations Unies , la Fondation David Suzuki , les Ateliers pour la biodiversité , L'Alliance environnementale Age of Union , le Palais des congrès de Montréal , Tourisme Montréal , WSP et National Geographic.

« Nature vive est née d'une première collaboration avec l'équipe d'OASIS immersion qui a porté ses fruits auprès des délégués internationaux durant la COP15 : une immersion dans la splendeur des écosystèmes de la planète, comme un rappel à la mission commune de la COP15. Nous sommes très heureux de présenter ensemble, au grand public cette fois, un regard innovant visant à inspirer et soutenir les actions de préservation de notre majestueuse biodiversité. », déclare Anthony Luckett, vice-président développement des affaires chez National Geographic.

« Pour célébrer notre troisième anniversaire, nous n'aurions pu imaginer une expo plus en phase avec la mission et l'ADN d'OASIS. Nous sommes extrêmement fiers de cette collaboration avec National Geographic, qui s'inscrit dans la mouvance du impactainment et des expériences fortes et innovantes, axées sur l'action positive. Des expériences visant à générer un impact tant d'un point de vue sociétal qu'individuel. Parce que les émotions stimulent l'action et actualisent notre regard sur les choses qui comptent vraiment. Nature vive, c'est notre humble contribution pour la protection de la biodiversité, c'est une interprétation artistique inspirante et contemporaine de notre nature, accessible à tous les publics. », ajoute Denys Lavigne, président et cofondateur d'OASIS immersion.

Partenaire du projet depuis le tout début, la Palais des congrès de Montréal a joué un rôle clé dans sa réalisation : « En 2022, le Palais des congrès accueillait la COP15 et nos murs devenaient les témoins d'avancées sans pareilles dans les conversations sur la protection de la biodiversité. Ces événements significatifs, qui adressent les grands enjeux de notre société et entraînent dans leur sillage une progression collective, représentent un legs pour notre ville et concrétisent la raison d'être du Palais. La COP15 aura marqué à jamais Montréal grâce à l'entente historique qui a été conclue et aux engagements importants annoncés par plusieurs pays. Avec Nature vive, OASIS immersion ajoute à l'héritage de cet événement en proposant à la population de réfléchir et de s'émouvoir devant la richesse de notre biodiversité. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.

Tourisme Montréal soutient également cette initiative visant à enrichir l'offre culturelle locale : « L'investissement de Tourisme Montréal dans Nature vive témoigne de notre volonté à soutenir des initiatives qui incarnent nos valeurs ; À Tourisme Montréal, nous prônons le développement d'une destination harmonieuse. Cette vision repose sur notre stratégie du même nom, visant à créer un tourisme respectueux dans une perspective de développement durable. Vivement ce projet, qui positionne les arts numériques au service de l'atteinte d'objectifs environnementaux, préoccupation majeure des citoyens et des visiteurs » déclare Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Un parcours ressourçant et engageant

Intégrées à des zones informatives et éducatives, trois œuvres audiovisuelles offrent trois interprétations des enjeux de la biodiversité, explorant des thématiques plus actuelles que jamais. Cette immersion totale dans la beauté et la fragilité de notre monde naturel offre un parcours sensoriel à la fois ressourçant et engagé, d'une durée approximative de 90 minutes.

Galerie 1 Un monde en régénération

Ce premier tableau de l'exposition Nature vive, conçu par Katerine Giguère en coréalisation avec Johnny Ranger, et avec la contribution d'Anaïs Larocque et Jérémie Corriveau à la composition musicale, présente des images saisissantes de National Geographic. Il invite ainsi les visiteurs à renouer avec la nature, à plonger dans sa splendeur, sa grandeur et sa riche diversité. Cette expérience résonne avec l'immense capacité de régénération des écosystèmes préservés et célèbre la force tranquille présente dans l'ensemble des espèces et des microorganismes, réaffirmant la vitalité de notre monde vivant.

Galerie 2

Nous sommes interconnectés

L'art numérique et la science se rejoignent ici pour illustrer un principe fondamental : l'interdépendance des écosystèmes et du monde humain. Développée avec des techniques sophistiquées en création numérique générative, cette expérience créée par l'artiste visuel Alex Le Guillou accompagnée par Azu Tiwaline à la composition musicale invite les visiteurs à explorer comment chaque élément de la nature, de la plus petite cellule organique aux vastes réseaux de racines, est connecté dans une danse complexe et vitale. Ce poème onirique célèbre la force des liens d'interconnexion dans la nature. À travers cette expérience se révèle toute la beauté, mais aussi la fragilité de ces liens, soulignant l'importance cruciale de les protéger. Cette immersion fait écho à la Déclaration d'interdépendance écrite par la Fondation David Suzuki, incitant à une réflexion sur notre rôle dans la préservation et le renforcement de ces liens vitaux.

Galerie 3

Élevons-nous face aux défis



Le dernier tableau de l'exposition Nature Vive se présente comme une mosaïque vivante de la résilience de la nature et de l'ingéniosité humaine. Sous la direction du réalisateur Émile Roy et avec la contribution d'Uberko à la composition musicale, cette œuvre immersive, enrichie par des rencontres et des échanges captivants avec entre autres David Suzuki et Joséphine Bacon, illustre comment des efforts concertés peuvent transformer notre relation avec la Terre et inverser des cycles destructeurs. De la revitalisation de forêts anciennes à la régénération de barrières de corail, cette série d'initiatives à l'échelle internationale démontre la puissance et les possibilités du renouveau biologique grâce à la collaboration humaine, portant ainsi un message d'espoir. Des images immersives spectaculaires des plus belles régions de la planète nous rappellent que la Terre nous envoie un signal.

Crédits complets des œuvres

Le Salon de la régénération : des ateliers ludo-éducatifs sur la biodiversité

À la suite de leur expérience immersive, les visiteurs seront conviés au lounge d'OASIS immersion, transformé pour l'occasion en Salon de la régénération. Au programme: 5 ateliers organisés par les Ateliers pour la biodiversité visant à sensibiliser à l'impact des activités humaines sur la biodiversité, à fournir des conseils favorisant la conservation dans notre quotidien et de l'information pour s'impliquer dans le processus de protection de territoires auprès des autorités locales et nationales. Colorés et ludiques, ils offrent un moment convivial ouvert à tous, permettant aux participants de quitter l'exposition enrichis par des connaissances pratiques et faciles à appliquer chez soi et au quotidien pour contribuer à la protection de notre environnement naturel. Au programme, un casse-tête 3D sur le rôle des écosystèmes, la création de son propre corridor écologique, la protection et restauration des territoires terrestres et marins québécois, un jeu de société sur les espèces envahissantes et exotiques, ainsi qu'Une espèce d'élection!

En terminant, dans le corridor de sortie mieux connu sous le nom du couloir de décompression, vous serez invités à redonner vie à des coraux à travers l'œuvre collective Empreinte chromatique. Cette installation, réalisée grâce à l'appui de la firme d'ingénierie montréalaise WSP, complète le parcours Nature vive avec un geste symbolique fort, confirmant notre volonté d'agir ensemble pour la biodiversité.

Nature vive s'adresse à tous les publics.

BILLET POUR SON IMMERSION EN NATURE

À propos d'OASIS immersion

Le groupe OASIS immersion est une entité de divertissement spécialisée dans la création, diffusion et distribution d'expériences immersives développées selon les meilleures pratiques de l'industrie. Située dans un environnement multimédia haute performance de 2 200 m2, l'espace OASIS immersion de Montréal est localisé au rez-de-chaussée du Palais des congrès. Il offre une expérience muséale déambulatoire incluant trois galeries immersives, deux expériences lumineuses et un espace lounge. La programmation met en scène parmi les meilleurs talents des arts immersifs et propose des thèmes actuels dans une perspective inspirante et résolument optimiste. Les espaces sont également disponibles pour des activités de privatisation. Pour plus d'informations visitez oasis.im

SOURCE OASIS Immersion

Renseignements: Barbara Philip, [email protected], MARELLE COMMUNICATIONS, Cell. : 514 806 3673