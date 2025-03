Lancement officiel de la nouvelle version de l'algorithme IceMAP-R par une équipe de l'INRS

QUÉBEC, le 24 mars 2025 /CNW/ - L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est fier d'annoncer la mise en service opérationnelle de la nouvelle version de l'algorithme IceMAP-R développée sous la supervision du professeur Karem Chokmani, spécialiste en télédétection et hydrologie à l'INRS. Ce projet, réalisé en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique (MSP), représente une avancée technologique majeure dans la surveillance des glaces de rivière.

Le professeur Karem Chokmani, spécialiste en télédétection et hydrologie à l’INRS - Credit INRS (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS)) De gauche à droite : La stagiaire postdoctorale Chayma Chaabani ainsi que les professeurs Karem Chokmani et Saied Homayouni de l’INRS, ont développé une nouvelle version de l’algorithme IceMAP-R en partenariat avec le ministère de la Sécurité publique (MSP). Il s’agit d’une avancée technologique majeure dans la surveillance des glaces de rivière au Québec. - Credit INRS (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

Les glaces de rivière sont des formations qui se développent à la surface des cours d'eau en hiver et qui peuvent causer des embâcles et des inondations lors de leur formation ou de leur rupture. Au Québec, elles représentent un enjeu majeur pour la sécurité publique, la gestion des infrastructures et la navigation, notamment pour les municipalités, la sécurité civile ou encore Hydro-Québec. La période critique pour les glaces de rivière s'étend de décembre à avril, avec un risque accru lors des redoux et de la débâcle printanière.

Depuis décembre 2024, le Centre des opérations gouvernementales (COG) du MSP exploite cette nouvelle version d'IceMAP-R pour surveiller les glaces de rivière en temps réel sur l'ensemble du territoire québécois. Cette version améliorée permet désormais le traitement automatique des images issues du satellite RADARSAT Constellation Mission (RCM) grâce à un programme autonome.

« Cette collaboration fructueuse entre l'INRS et le MSP a permis de développer une solution technologique adaptée aux réalités climatiques du Québec. La mise en service de cette version autonome d'IceMAP-R constitue une avancée significative pour la sécurité des citoyens et la gestion proactive des risques d'embâcles de glace », souligne le professeur Karem Chokmani, chercheur à l'INRS et responsable scientifique du Laboratoire de télédétection environnementale et nordique.

Ce système ne dépend plus d'aucun logiciel commercial pour les prétraitements et l'analyse des données. L'ensemble du processus, qui inclut l'acquisition des images satellites, la génération des cartes de glace et leur diffusion, est donc automatisé par le MSP, garantissant ainsi une réactivité et une fiabilité accrues. Les cartes de glace produites sont également publiées en temps réel par le MSP sur Données Québec.

Le déploiement de cette technologie s'inscrit dans la continuité des efforts déployés conjointement par l'INRS et le MSP pour améliorer les outils de prévision et de gestion des risques liés aux embâcles de glace. L'algorithme IceMAP-R a été testé en mode pré-opérationnel depuis 2023 sur toutes les rivières du Québec méridional, ce qui a permis de valider ses performances et son intégration dans les systèmes opérationnels du MSP.

« Le MSP bénéficie ainsi d'un outil de pointe essentiel pour anticiper les risques d'inondation et optimiser les interventions sur le terrain. Ce projet illustre parfaitement l'efficacité des partenariats entre les institutions de recherche et les organismes gouvernementaux dans la prévention des risques naturels », conclut le professeur Chokmani.

Chayma Chaabani, stagiaire postdoctorale au Centre Eau Terre Environnement de l'INRS, a collaboré au développement de l'algorithme sous la supervision des professeurs Karem Chokmani et Saeid Homayouni.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire consacré exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs dans des créneaux stratégiques au Québec. Depuis 55 ans, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS est 1er au Canada en intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires, situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques par l'entremise de ces quatre centres : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants et étudiantes, stagiaires au postdoctorat, membres du corps professoral et membres du personnel.

