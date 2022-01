Une autre entente de principe au Casino du Lac-Leamy

GATINEAU, QC, le 24 janv. 2022 /CNW Telbec/ - C'est maintenant au tour du syndicat représentant les 300 employé(e)s de l'unité générale (SCFP 3892) d'annoncer la ratification d'une entente de principe conclue avec Loto-Québec.

Les membres ont voté à 96 % pour celle-ci vendredi soir dernier lors d'une assemblée en visioconférence.

Le contrat de travail prévoit des augmentations salariales de 2 % pour 2020; de 3 % respectivement pour 2021 et 2022; de 2,5 % pour 2023 et de 2 % pour 2024. De plus, une nouvelle prime horaire de 1 $ a été négociée pour le personnel à pourboire travaillant les fins de semaine. Elle sera de 2,50 $ pour les autres salarié(e)s.

« Étant donné le contexte actuel, soit la fermeture temporaire du casino en raison de la pandémie de COVID-19, nous croyons que nos membres ont obtenu des hausses salariales très intéressantes », a déclaré Richard Crête, président du SCFP 3892.

Selon le conseiller du SCFP, Guy Gosselin, « certaines primes se devaient d'être augmentées de façon considérable pour, notamment, refléter la réalité du marché du travail présentement ».

Avec l'adoption de cette deuxième entente, le climat continue à s'améliorer au Casino du Lac-Leamy où, il n'y a pas si longtemps, les trois syndicats du SCFP avaient en main des mandats de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

Les personnes représentantes syndicales souhaitent parvenir à une entente similaire avec l'employeur pour le dernier groupe, soit celui des agent(e)s à la sécurité et les technicien(ne)s à la surveillance (SCFP 3959).

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

