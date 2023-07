OTTAWA, ON, le 18 juill. 2023 /CNW/ - La tendance à la baisse des mises en chantier d'habitations observée au cours des derniers mois s'est légèrement inversée en raison d'une augmentation importante du nombre réel de mises en chantier en juin. La tendance se chiffrait à 234 974 en juin, en hausse de 2,4 % par rapport à celle de 229 520 relevée le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations à l'échelle du Canada.

Dans l'ensemble des régions du pays, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 41 % en juin (281 373) par rapport à mai (200 018), ce qui représente la plus forte variation mensuelle des données désaisonnalisées annualisées (DDA) au cours des 10 dernières années. Cette situation s'explique principalement par les mises en chantier de logements collectifs, qui représentent environ 82 % de toutes les mises en chantier.

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 46 % en juin, pour se chiffrer à 262 815. Il a augmenté de 59 % dans le segment des logements collectifs et de 3 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 219 914 et à 42 901.

Les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Vancouver et de Toronto ont enregistré en juin une hausse importante des DDA sur les mises en chantier d'habitations. Cette hausse a été de 71 % à Vancouver et de 100 % à Toronto. Ensemble, les mises en chantier d'habitations à Toronto et à Vancouver ont représenté 47 % du total des mises en chantier dans les centres urbains du Canada au mois de juin. La RMR de Montréal a également enregistré une augmentation des DDA, mais moins marquée que celle des deux autres RMR, soit de 8 %. Ces trois RMR ont connu des hausses de mises en chantier de maisons individuelles et de logements collectifs.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier est estimé à 18 558.

« Nous avons observé une forte augmentation des DDA sur les mises en chantier d'habitations en juin. Cette augmentation a poussé à la hausse la tendance des mises en chantier après que celle-ci a connu des baisses mensuelles consécutives depuis novembre 2022. Toutefois, le cumul annuel des mises en chantier d'habitations au premier semestre de 2023 a été inférieur de 8 % à ce qu'il était à la même période en 2022. Son recul s'explique par les taux d'intérêt élevés qui continuent de peser sur les mises en chantier en raison de l'augmentation des coûts d'emprunt », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Toronto et Vancouver affichent de bons résultats cette année par rapport à l'an dernier. De janvier à juin 2023 , les mises en chantier d'habitations ont augmenté de 32 % et de 49 % par rapport à la même période en 2022 à Toronto et à Vancouver , respectivement.

affichent de bons résultats cette année par rapport à l'an dernier. , les mises en chantier d'habitations à et à , respectivement. Les mises en chantier mensuelles et d'autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de juillet le 16 août à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les DDA, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Juin 2022 Juin 2023 % Juin 2022 Juin 2023 % Juin 2022 Juin 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

83 54 -35 5 5 - 88 59 -33 Î.-P.-É.

16 13 -19 52 10 -81 68 23 -66 N.-É.

167 201 20 282 923 227 449 1 124 150 N.-B.

133 145 9 356 254 -29 489 399 -18 Atlantique

399 413 4 695 1 192 72 1 094 1 605 47 Qc

898 454 -49 4 301 2 443 -43 5 199 2 897 -44 Ont.

2 123 1 491 -30 6 139 8 623 40 8 262 10 114 22 Man.

245 153 -38 413 434 5 658 587 -11 Sask.

131 89 -32 430 483 12 561 572 2 Alb.

1 558 1 149 -26 1 787 1 219 -32 3 345 2 368 -29 Prairies

1 934 1 391 -28 2 630 2 136 -19 4 564 3 527 -23 C.-B.

656 599 -9 3 837 4 776 24 4 493 5 375 20 Canada (10 000+) 6 010 4 348 -28 17 602 19 170 9 23 612 23 518 0 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 41 18 -56 127 53 -58 168 71 -58 Barrie

107 103 -4 197 363 84 304 466 53 Belleville - Quinte West 37 24 -35 8 32 300 45 56 24 Brantford

22 53 141 162 2 -99 184 55 -70 Calgary

551 518 -6 1 332 721 -46 1 883 1 239 -34 Chilliwack

17 20 18 12 14 17 29 34 17 Drummondville 36 14 -61 84 27 -68 120 41 -66 Edmonton

765 503 -34 342 457 34 1 107 960 -13 Fredericton

53 61 15 123 81 -34 176 142 -19 Greater/Grand Sudbury 10 2 -80 4 2 -50 14 4 -71 Guelph

39 5 -87 55 136 147 94 141 50 Halifax

119 98 -18 271 887 227 390 985 153 Hamilton

85 33 -61 307 288 -6 392 321 -18 Kamloops

6 5 -17 8 1 -88 14 6 -57 Kelowna

74 62 -16 657 322 -51 731 384 -47 Kingston

34 27 -21 26 0 -100 60 27 -55 Kitchener-Cambridge-Waterloo 165 109 -34 376 54 -86 541 163 -70 Lethbridge

32 26 -19 7 2 -71 39 28 -28 London

156 27 -83 80 214 168 236 241 2 Moncton

38 38 - 229 164 -28 267 202 -24 Montréal

280 134 -52 2 830 774 -73 3 110 908 -71 Nanaimo

23 16 -30 25 3 -88 48 19 -60 Oshawa

112 115 3 205 60 -71 317 175 -45 Ottawa-Gatineau 258 236 -9 639 792 24 897 1 028 15 Gatineau

27 14 -48 105 413 293 132 427 223 Ottawa

231 222 -4 534 379 -29 765 601 -21 Peterborough

39 3 -92 0 0 - 39 3 -92 Québec

97 37 -62 590 540 -8 687 577 -16 Red Deer

20 3 -85 8 4 -50 28 7 -75 Regina

42 10 -76 45 149 231 87 159 83 Saguenay

25 34 36 36 14 -61 61 48 -21 St. Catharines-Niagara 105 41 -61 40 132 230 145 173 19 Saint John

34 31 -9 2 0 -100 36 31 -14 St. John's

73 50 -32 4 5 25 77 55 -29 Saskatoon

81 75 -7 384 333 -13 465 408 -12 Sherbrooke

47 27 -43 67 71 6 114 98 -14 Thunder Bay

16 16 - 40 4 -90 56 20 -64 Toronto

466 370 -21 3 780 6 801 80 4 246 7 171 69 Trois-Rivières 45 10 -78 97 267 175 142 277 95 Vancouver

296 350 18 2 446 3 555 45 2 742 3 905 42 Victoria

46 25 -46 187 477 155 233 502 115 Windsor

73 31 -58 66 25 -62 139 56 -60 Winnipeg

215 139 -35 319 428 34 534 567 6 Toutes les régions

4 780 3 499 -27 16 217 18 254 13 20 997 21 753 4 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et

données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

















Source : SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes



















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Mai 2023 Juin 2023 % Mai 2023 Juin 2023 % Mai 2023 Juin 2023 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

316 418 32 23 50 117 339 468 38 Î.-P.-É.

38 142 274 108 120 11 146 262 79 N.-É.

1 680 2 227 33 3 127 11 138 256 4 807 13 365 178 N.-B.

828 1 023 24 2 909 2 982 3 3 737 4 005 7 Qc

3 519 3 498 -1 17 790 21 551 21 21 309 25 049 18 Ont.

15 094 15 452 2 51 468 101 342 97 66 562 116 794 75 Man.

1 673 1 554 -7 5 136 5 208 1 6 809 6 762 -1 Sask.

830 942 13 1 308 5 796 343 2 138 6 738 215 Alb.

11 524 11 243 -2 24 279 14 486 -40 35 803 25 729 -28 C.-B.

6 246 6 402 2 32 467 57 241 76 38 713 63 643 64 Canada (10 000+) 41 748 42 901 3 138 615 219 914 59 180 363 262 815 46 Canada (toutes les régions) 54 740 55 552 1 145 276 225 817 55 200 018 281 373 41 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 266 203 -24 1 884 636 -66 2 150 839 -61 Barrie

1 041 1 236 19 432 4 356 ## 1 473 5 592 280 Belleville - Quinte West 158 195 23 48 384 ## 206 579 181 Brantford

631 1 281 103 756 24 -97 1 387 1 305 -6 Calgary

5 660 5 654 0 18 768 8 652 -54 24 428 14 306 -41 Chilliwack

224 282 26 224 168 -25 932 450 -52 Drummondville 114 119 4 540 324 -40 654 443 -32 Edmonton

4 682 4 710 1 5 220 5 484 5 9 902 10 194 3 Fredericton 110 399 263 264 972 268 374 1 371 267 Greater/Grand Sudbury 90 20 -78 120 24 -80 210 44 -79 Guelph

65 41 -37 60 1 632 ## 125 1 673 ## Halifax

343 675 97 1 728 10 644 ## 2 071 11 319 447 Hamilton

261 310 19 756 3 456 357 1 017 3 766 270 Kamloops

59 57 -3 36 12 -67 95 69 -27 Kelowna

403 534 33 1 440 3 864 168 1 843 4 398 139 Kingston

266 240 -10 108 0 -100 374 240 -36 Kitchener-Cambridge-Waterloo 800 1 173 47 1 704 648 -62 2 504 1 821 -27 Lethbridge

12 222 ## 0 24 ## 12 246 ## London

431 336 -22 2 388 2 568 8 2 819 2 904 3 Moncton

209 263 26 1 824 1 968 8 2 033 2 231 10 Montréal

857 1 088 27 8 511 9 053 6 9 368 10 141 8 Nanaimo

190 169 -11 552 36 -93 742 205 -72 Oshawa

377 1 076 185 1 512 720 -52 1 889 1 796 -5 Ottawa-Gatineau 1 604 2 581 61 3 216 9 504 196 4 820 12 085 151 Gatineau

291 304 4 900 4 956 451 1 191 5 260 342 Ottawa

1 313 2 277 73 2 316 4 548 96 3 629 6 825 88 Peterborough 51 33 -35 120 0 -100 171 33 -81 Québec

437 347 -21 2 916 6 480 122 3 353 6 827 104 Red Deer

125 40 -68 216 48 -78 341 88 -74 Regina

170 90 -47 288 1 788 ## 458 1 878 310 Saguenay

109 206 89 288 168 -42 397 374 -6 St. Catharines-Niagara 1 517 516 -66 984 1 584 61 2 501 2 100 -16 Saint John

209 253 21 960 0 -100 1 169 253 -78 St. John's

303 365 20 72 60 -17 375 425 13 Saskatoon

558 758 36 1 008 3 996 296 1 566 4 754 204 Sherbrooke 188 187 -1 864 852 -1 1 052 1 039 -1 Thunder Bay 81 102 26 0 48 ## 81 150 85 Toronto

4 132 4 162 1 38 724 81 612 111 42 856 85 774 100 Trois-Rivières 149 70 -53 612 3 204 424 761 3 274 330 Vancouver

3 428 3 638 6 23 724 42 660 80 27 152 46 298 71 Victoria

637 227 -64 996 5 724 475 1 633 5 951 264 Windsor

260 230 -12 528 300 -43 788 530 -33 Winnipeg

1 556 1 402 -10 5 076 5 136 1 6 632 6 538 -1 Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et

données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.

















Source : SCHL

















## non calculable / valeurs extrêmes



















