Une alliance judicieuse qui a mis fin au rachitisme et sauvé des milliers d'enfants au Québec !

Faisant face à une certaine résistance de la part des responsables de la commercialisation du lait à Montréal, le Dr Scriver a alors fait appel au géant de l'alimentation, M. Steinberg. « Pas de vitamine D dans le lait, pas de contrat », a alors clamé le célèbre épicier, venant ainsi à bout de l'opposition exprimée par certains hauts dirigeants montréalais.

Le Dr Nicolas Steinmetz*, qui a eu le plaisir de côtoyer M. Steinberg, se souvient : « Cet homme était une merveilleuse « anomalie », dans le sens qu'il était l'un des rares hommes d'affaires qui comprenaient que pour bâtir une société en santé, il était primordial d'avoir des enfants en santé. »

L'intervention de M. Steinberg a ainsi permis de combattre le taux élevé de rachitisme présent chez les enfants pauvres de la province, passant d'un cas sur 200 à un sur 20 000, du jour au lendemain. Un succès en matière de santé publique !

Pour souligner l'apport essentiel de ce partenariat dans l'amélioration de la santé des enfants au Québec, la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants tiendra un cocktail de reconnaissance le 18 novembre prochain, qui réunira proches et membres de la famille Steinberg, dont les deux filles du regretté M. Steinberg, et plus d'une dizaine de chercheurs de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, dont plusieurs ayant déjà travaillé aux côtés du Dr Scriver, décrit par certains comme celui qui a « défini l'histoire de la génétique au Children, et à travers le Canada. »

* Le Dr Nicolas Steinmetz sera disponible pour des entrevues lors du cocktail qui se tiendra le 18 novembre de 17 h 30 à 19 h 30 à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill - Atrium, Bloc E, 1001 boul. Décarie, Montréal, QC, H4A 3J1.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 474,5 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez le site www.fondationduchildren.com.

À PROPOS DE L'INSTITUT DE RECHERCHE DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE SANTÉ MCGILL

L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) est un centre de recherche de réputation mondiale dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé. Établi à Montréal, au Canada, l'Institut, qui est affilié à la faculté de médecine de l'Université McGill, est l'organe de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) - dont le mandat consiste à se concentrer sur les soins complexes au sein de sa communauté. L'IR-CUSM compte plus de 450 chercheurs et près de 1 200 étudiants et stagiaires qui se consacrent à divers secteurs de la recherche fondamentale, de la recherche clinique et de la recherche en santé évaluative aux sites Glen et à l'Hôpital général de Montréal du CUSM. Ses installations de recherche offrent un environnement multidisciplinaire dynamique qui favorise la collaboration entre chercheurs et tire profit des découvertes destinées à améliorer la santé des patients tout au long de leur vie. L'IR-CUSM est soutenu en partie par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS). ircusm.ca

SOURCE La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Renseignements: Sylvie Desjardins, Directrice des communications, Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, 514 934-4846, poste 29276

Related Links

http://www.childrenfoundation.com/