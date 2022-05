Une alliance forte pour un réseau fort - L'APTS lance une campagne pour un réseau public de la santé et des services sociaux plus accessible, durable, mieux financé et à échelle humaine

QUÉBEC, le 17 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est rempli·e·s d'enthousiasme et de détermination que quelque 500 membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont manifesté aujourd'hui devant l'Assemblée nationale afin de lancer sa campagne Une alliance forte pour un réseau fort. Cette initiative de l'organisation syndicale s'étalera sur plusieurs mois. Elle revendiquera des politiques publiques audacieuses auprès des élu·e·s du Québec et des dirigeant·e·s des établissements afin d'assurer à la population québécoise une offre de services publics accessibles, de qualité et tournés vers l'avenir.

« Nous manifestons aujourd'hui devant la plus haute institution politique du Québec afin de faire entendre haut et fort les ambitions des 65 000 membres de l'APTS pour un réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) entièrement public, mieux financé, qui offre des services de qualité à la population québécoise et, surtout, qui accorde une reconnaissance et un respect mérités aux travailleur·euse·s qui le composent. Nos propositions sont porteuses d'avenir autant pour le personnel du réseau que pour la population et elles nécessitent une volonté politique d'engagement envers le progrès social », a déclaré Robert Comeau, président de l'APTS, à l'occasion de ce rassemblement.

Le syndicat propose au gouvernement du Québec, entre autres, d'innover avec l'instauration d'un bouclier budgétaire garantissant au RSSS un financement stable et à la hauteur des besoins de la population, d'étendre la couverture publique pour les services psychologiques et les soins de physiothérapie afin d'en améliorer l'accessibilité, ainsi que de procéder à une décentralisation du réseau dans le but de rapprocher les personnes salariées - qui ont une fine connaissance du terrain - des décisions administratives affectant l'offre de service à la population.

« Nous voulons prendre soin de notre collectivité et de notre environnement et, surtout, nous voulons un réseau public qui prenne soin de son personnel. Il est plus que temps de voir les grandes institutions comme celles de la santé et des services sociaux adopter une posture résolument féministe et engagée dans le développement durable. Notre lancement, c'est le coup d'envoi d'une campagne qui s'annonce riche en idées pour notre réseau public. Et l'APTS continuera de se faire entendre tout au long de l'année afin de les faire valoir », a conclu Émilie Charbonneau, 2e vice-présidente de l'organisation.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

