Une aide qui arrive à point

MONTRÉAL, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la crise du coronavirus, Netflix vient d'annoncer (communiqué de Netlfix en anglais) un fonds d'aide de 100 M$ US à travers le monde. De ce fonds, c'est 1 million de dollars américains que le Canada recevra, montant partagé entre deux fondations venant en aide aux artistes, soit l'Actors' Fund of Canada, qui recevra 1 million en dollars canadiens et la Fondation des artistes qui, elle, recevra 500 000 dollars canadiens.

Avec tous les impacts économiques négatifs vécus par les artistes qui, depuis le début de la crise du coronavirus, voient leurs lieux de travail se fermer les uns après les autres, paralysant ainsi presque tout le milieu culturel, cette aide financière arrive à point nommé pour les artistes les plus démunis.

Cette aide inattendue de Netflix permettra à la Fondation des artistes d'offrir une aide complémentaire aux mesures déjà annoncées par le gouvernement fédéral et à l'aide attendue du gouvernement du Québec pour les travailleurs autonomes, dont les membres de l'UDA font partie.

Comme l'a déclaré Sophie Prégent, présidente de l'UDA et vice-présidente de la Fondation des artistes, « je tiens sincèrement à remercier Netflix pour ce geste qui mettra un baume sur la situation précaire actuellement vécue par les artistes les plus vulnérables. Cette nouvelle procure enfin un peu d'espoir pour l'avenir. »

L'Union des artistes est un syndicat professionnel représentant plus de 13 000 artistes regroupés au sein de quatre champs de pratique artistique : acteurs, chanteurs, animateurs et danseurs. L'UDA représente les artistes professionnels œuvrant en français au Québec et ailleurs au Canada, de même que tous les artistes œuvrant dans une autre langue que le français sauf dans une production faite et exécutée en anglais et destinée principalement à un public de langue anglaise.

