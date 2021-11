Une aide financière de 700 000 $ accordée à la Confédération des syndicats nationaux pour faire la promotion du français comme langue de travail

QUÉBEC, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, octroie une aide financière de 700 000 $ pour la réalisation d'un ensemble de projets visant à assurer le droit à toutes et à tous de travailler en français. D'une durée de deux ans, l'ensemble desdits projets est une initiative de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

L'aide financière accordée à la CSN permettra de concevoir des outils d'information faisant la promotion des droits linguistiques et de la manière dont ils s'appliquent dans les milieux de travail, de l'éducation, de la santé et la sécurité du travail, de la santé et des services sociaux, de même que dans les secteurs de l'industrie et du développement régional ainsi que du travail et de l'emploi.

La CSN élaborera également des outils qui permettront aux travailleuses et travailleurs d'acquérir des compétences linguistiques pour utiliser le français comme langue de travail et langue commune. Une attention particulière sera portée aux industries, commerces et services publics du grand Montréal.

L'aide financière octroyée provient des investissements de 103,6 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021 pour défendre et renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.

Citations

« La langue française est la seule langue commune et officielle de notre nation. Elle est, par le fait même, la langue du travail au Québec. En effet, toutes et tous ont le droit de travailler en français. Ce droit, il nous faut le préserver. Nous sommes persuadés que les projets financés par cette initiative auront des retombées sur le droit de travailler en français. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« Pour nous, à la CSN, il est essentiel d'expliquer le passé pour mieux comprendre le présent. Alors que nous célébrons notre 100e anniversaire, nous souhaitons mener une campagne de promotion et de valorisation du français dans les milieux de travail en rappelant l'histoire des luttes sociales et syndicales pour la défense de la langue française. Il est aussi essentiel de bien outiller les travailleuses et travailleurs pour faire valoir leur droit de travailler en français. La CSN sera au rendez-vous pour former, écouter et appuyer ses syndicats en ce sens. »

Caroline Senneville, présidente de la Confédération des syndicats nationaux

Information complémentaire

La Confédération des syndicats nationaux est une organisation syndicale démocratique et libre. Elle est formée de près de 1 600 syndicats, de fédérations et de conseils centraux autonomes dans le cadre de leurs compétences respectives. Regroupant plus de 320 000 membres, la CSN se consacre à leur défense et à la promotion de leurs valeurs.

Lien connexe

Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française et ses initiatives : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/justice/organigramme/spvlf

