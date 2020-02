Une aide financière de 54 000 $ pour la tenue de la journée Construire avec génie : innover ensemble pour la compétitivité du Québec

MONTRÉAL, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, annoncent qu'une aide financière de 54 000 $ a été attribuée à Genium360, afin de soutenir la tenue de l'événement Construire avec génie : innover ensemble pour la compétitivité du Québec. Cette journée-conférence a eu lieu hier au théâtre Rialto, à Montréal, dans le cadre de la sixième édition de la série Rencontres de génie de Genium360.

Les Rencontres de génie sont issues d'une volonté de créer un vent de nouveauté dans le monde du génie au Québec. Quelque 200 participants sont accueillis lors de chaque édition de ces journées-conférences, qui s'inscrit dans un programme événementiel multidisciplinaire. Les Rencontres de génie visent à inspirer les participants en leur offrant des contenus d'actualité riches, présentés par des conférenciers locaux et internationaux dans un cadre favorisant les échanges et le réseautage. Parmi ces participants, on compte des dirigeants de PME du secteur manufacturier et des ingénieurs touchant de près des opérations en entreprise.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a accordé un soutien financier de 50 000 $ pour cet événement dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, qui vise à encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation, c'est-à-dire la consultation de leurs employés, pour trouver des solutions durables. Près de 45 millions de dollars ont été engagés en 2019-2020 pour soutenir des projets dans les entreprises du Québec dans le cadre de cette mesure.

Afin de joindre plusieurs entreprises du secteur de la construction et de faire connaître son implication dans cette industrie, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a attribué à Genium360 une somme de près de 4 000 $ pour soutenir l'événement.

Citations :

« Le soutien gouvernemental à cette activité s'inscrit entièrement en adéquation avec les objectifs de la Grande corvée, que j'ai amorcée en 2019 afin d'écouter et d'outiller les entreprises qui évoluent dans un contexte de rareté de

la main-d'œuvre. Je salue la volonté des participants de se concerter afin de trouver des moyens d'innover pour que l'économie du Québec se développe encore davantage. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'innovation est essentielle pour augmenter la productivité des entreprises québécoises. Les entreprises innovantes offrent des salaires plus élevés, contribuant ainsi à l'accroissement de la richesse. Cet événement s'inscrit véritablement dans les visées du ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui sont de soutenir et d'accompagner les entreprises dans leur virage technologique et numérique. Le Québec a tout le potentiel nécessaire pour faire partie des économies les plus innovantes et les plus performantes du monde. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Genium360 est très fière de cette 6e édition des Rencontres de génie, qui vise le partage de solutions concrètes pour soutenir la compétitivité de l'industrie de la construction au Québec. C'est tout un secteur qui regarde en avant. Un grand merci au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour son soutien dans le cadre de cette journée-conférence consacrée au développement des professionnels du génie mais, aussi, de toute la filière de la construction au pays. »

Ariane Laverdure, directrice générale, Genium360

Faits saillants :

Le secteur de la construction constitue le 4 e secteur en importance au Québec en ce qui concerne l'emploi et le produit intérieur brut (PIB). En effet, ce secteur génère 6 % du PIB de la province. Avec une moyenne de 249 600 emplois directs générés par mois, il représente environ 1 emploi sur 20 à l'échelle du Québec.

secteur en importance au Québec en ce qui concerne l'emploi et le produit intérieur brut (PIB). En effet, ce secteur génère 6 % du PIB de la province. Avec une moyenne de 249 600 emplois directs générés par mois, il représente environ 1 emploi sur 20 à l'échelle du Québec. L'industrie de la construction fait face à un grand besoin de main-d'œuvre. De façon globale, on estime qu'il faut remplacer chaque année environ 7 % de la main-d'œuvre, dans l'ensemble des métiers. Chaque année, environ 13 % des travailleurs cessent de travailler (départ à la retraite, changement d'industrie, création d'entreprises), alors que 6 % réintègrent l'industrie.

Rappelons que le ministre Boulet a lancé le Plan d'action pour la main-d'œuvre, proposant différentes mesures pour soutenir les travailleurs dans le développement de leurs compétences, leur retour sur le marché du travail ou leur maintien en emploi ainsi que les entreprises devant relever des défis liés à la rareté de la main-d'œuvre.

Ce soutien à des formations répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de favoriser l'intégration et le maintien en emploi des personnes et de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Les entreprises ou les chercheurs d'emploi qui souhaitent obtenir plus d'information sur les programmes, mesures et services du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises ou un agent d'aide au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

