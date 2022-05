Une aide de 2,25 millions de dollars pour la Société Makivik

QUÉBEC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, au nom du ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 2,25 millions de dollars à la Société Makivik, sur une période de trois ans, pour soutenir les différentes interventions en matière de justice auprès des Inuit.

Un appui de 125 000 $ par an assurera le maintien d'une coordonnatrice ou d'un coordonnateur des services de justice au Nunavik, et une somme de 400 000 $ par an servira à l'embauche de quatre membres du personnel de soutien à la gestion au département de justice de Makivik. La somme de 225 000 $ par an sera affectée à l'embauche de deux rédactrices ou rédacteurs Gladue à temps plein, une mesure qui répond aux appels à l'action de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) (commission Viens).

La Société Makivik s'implique depuis plusieurs années en matière de justice au Nunavik, notamment par le déploiement de comités de justice communautaire dans 12 des 14 communautés du Nunavik. Depuis 2019, l'organisme déploie également des conseillères ou conseillers parajudiciaires qui ont pour mission d'aider les justiciables inuit à mieux comprendre les procédures en cours, dans leur langue et à l'aide de leurs propres références culturelles, à trouver une avocate ou un avocat et à communiquer avec elle ou lui de façon plus efficace.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir financièrement des organismes qui, comme la Société Makivik, contribuent à rendre la justice plus accessible auprès des communautés autochtones. Ces aides permettent aux communautés de bénéficier de services mieux adaptés à leurs besoins et à leurs réalités. Nous souhaitons d'ailleurs remercier les différents acteurs locaux qui œuvrent à la réalisation de ces initiatives. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Cet investissement permettra de déployer et bonifier des ressources et ainsi d'assurer un accompagnement adapté aux besoins et aux réalités des Inuit. C'était une recommandation claire de la commission Viens et nous sommes déterminés à poursuivre la mise en œuvre des appels à l'action et à continuer d'adapter nos façons de faire en soutenant les initiatives locales. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les Inuit du Nunavik. L'amélioration de l'accès à la justice doit se faire en collaboration avec les acteurs du milieu. Ce soutien financier à la Société Makivik permettra à l'organisation de bonifier ses services judiciaires au Nunavik et de mettre en œuvre des solutions alignées avec les besoins des communautés. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones

Lien connexe

Lien vers le site Web de la Société Makivik :

Société Makivik

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Sources : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Mathieu Durocher, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Affaires autochtones, 418 805-0233; Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 208-7423, [email protected]