Une action concertée pour la réforme de l'assurance-emploi

BAIE-COMEAU, QC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Les membres de l'Alliance interprovinciale pour l'assurance-emploi participent présentement à une action concertée à travers tout l'est du Canada pour exiger une réforme de l'assurance-emploi. Les différents rassemblements sont tenus pour dénoncer l'inaction et le désintérêt flagrant du gouvernement fédéral dans ce dossier, qui malgré la promesse d'une réforme prévue depuis l'été 2022, ne prend toujours pas action pour défendre les travailleurs et travailleuses canadienn.es.

Les revendications des groupes de défense des travailleurs et travailleuses sont claires : l'élimination du taux de chômage régional comme critère d'admissibilité à l'assurance-emploi, un taux de prestations d'au moins 70% basé sur les 12 meilleures semaines de travail, un plancher minimum de 35 semaines de prestations et un régime d'assurance-chômage qui ne discrimine pas les femmes.

La situation est critique pour plusieurs travailleurs et travailleuses canadien.nes, qui dépendent de l'industrie saisonnière ou qui occupent des emplois précaires. La période maintenant annuelle du trou noir se fait sentir, laissant nombre de travailleurs et travailleuses sans source de revenu et sans possibilité de travail dans leur domaine. Cette précarité inquiète tous les membres de l'alliance qui, semaines après semaines, reçoivent des appels à l'aide et des témoignages dévastants de leurs membres qui se retrouvent au bord du gouffre. La fin des mesures temporaires à l'assurance-emploi est dévastatrice et leur retour permettrait une meilleure transition en attendant la réforme.

Qui plus est, l'inaction du gouvernement fédéral envenime l'incompréhension des détracteurs dans ce dossier, qui voient dans la pénurie de main-d'œuvre une solution aux problématiques des travailleurs et travailleuses des industries saisonnières. Or, comme nous en avons fait à maintes reprises la démonstration, ces deux enjeux sont totalement distincts.

Nombre de régions du Canada dépendent de l'industrie saisonnière pour des secteurs comme le tourisme, les pêcheries, les mines, la foresterie, l'agriculture, etc. Sans une action immédiate de la part du fédéral, l'avenir de ces secteurs est gravement compromis et, par le fait même, l'avenir de la vitalité de nos régions, dénonce Action-Chômage Côte-Nord.

Le gouvernement fédéral a la responsabilité de protéger les personnes au chômage et de mettre un terme à la division de la population provoquée par une incompréhension de la situation.

L'heure est à l'action et les membres de l'alliance demeureront mobilisés tant et aussi longtemps qu'une réforme bénéfique à tous les travailleurs et travailleuses de l'industrie saisonnière ne sera pas adoptée.

La réforme de l'assurance-emploi : Ça presse !

La réforme doit prendre forme !

SOURCE Conseil central de la Côte-Nord (CCCN-CSN)

