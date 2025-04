MONTRÉAL, le 13 avril 2025 /CNW/ - Le Sommet Jeunes Afro et l'Observatoire des communautés noires du Québec dévoilent les résultats d'un premier sondage, réalisé auprès de 1 463 jeunes1, afin de connaitre les tendances touchant les jeunes des communautés noires. Cette enquête, conduite par Léger, offre un portrait saisissant des expériences vécues par les jeunes des communautés noires en lien avec des thématiques telles l'éducation, la santé et les services sociaux, la justice, la culture et la participation citoyenne. Parmi les constats les plus marquants, une très forte majorité de jeunes personnes noires déclarent s'être sentie discriminée en raison de leur identité. Ce sondage constitue une première étape d'une vaste recherche de l'Observatoire sur la manière dont les jeunes noir.e.s développent leur identité citoyenne.

Selon les données recueillies, 83 % des jeunes personnes noires rapportent avoir subi de la discrimination au moins une fois en raison de leur identité perçue ou revendiquée, un chiffre bien supérieur à celui des jeunes qui ne s'identifient pas comme noir.e, parmi lesquels 40% font état de telles expériences. Cette discrimination s'étend aux services publics alors que 66 % des jeunes personnes noires disent avoir été victimes de traitement injuste dans ce contexte, contre seulement 29 % des jeunes qui ne s'identifient pas comme noir.e. Parmi ceux-ci, 35% indiquent avoir été victimes de discrimination à quelques reprises, tandis que 10 % évoquent des expériences fréquentes. Des résultats qui, selon la directrice de l'Observatoire des communautés noires du Québec, Bélinda Bah, soulignent l'urgence d'agir. « Ces données mettent en évidence l'ampleur des difficultés vécues par les jeunes noir.e.s, qui entravent leur participation citoyenne. Elles permettront d'identifier des pistes de solutions concrètes pour renforcer leur pouvoir d'agir et favoriser leur épanouissement individuel et collectif », déclare-t-elle.

Les jeunes des communautés noires au Québec : des citoyen.ne.s engagé.e.s!

Malgré les défis, le rapport met également en lumière la résilience et l'engagement des jeunes des communautés noires. En effet, près de 68 % des jeunes estiment apporter une contribution positive à leurs communautés, un pourcentage comparable à celui observé chez les jeunes non noir.e.s (64 %). Ce constat reflète une forte volonté de participer activement au développement social et culturel du Québec.

De plus, 27 % des jeunes noir.e.s sont impliqué.e.s de manière significative dans des organisations à vocation culturelle, une proportion presque trois fois plus élevée que celle de leurs pairs ne s'identifiant pas comme noir.e.s (10 %). Ces chiffres illustrent non seulement un engagement profond envers la communauté, mais aussi une volonté claire de favoriser le dynamisme culturel et l'inclusion sociale au Québec.

Les résultats de ce sondage sont clairs : malgré des avancées, le racisme anti-Noir.e et d'autres formes de discrimination continuent de freiner le plein potentiel de nombreux jeunes Québécois.es.

« Le Sommet Jeunes Afro appelle les gouvernements et les organisations, publiques comme privées, à agir avec plus de détermination. Lutter contre le racisme et les discriminations, c'est un investissement direct dans le développement et la prospérité du Québec. En donnant à ces jeunes les moyens de réussir, nous misons sur l'innovation, la créativité et la croissance durable d'une société plus forte et inclusive..es » Édouard Staco, président du Sommet Jeunes Afro.

À propos du Sommet Jeunes Afro :

Le Sommets Jeunes Afro (Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires) est un réseau novateur de plus de 70 membres qui se donne pour mission de contribuer à l'essor économique et social du Québec, en se concentrant plus spécifiquement sur l'apport des jeunes des communautés noires.

À propos de l'Observatoire des communautés noires du Québec :

L'Observatoire a été créé en 2021 pour devenir un vecteur de transformation sociale et systémique, à travers la mobilisation des connaissances. Son approche participative de recherche vise à mieux documenter les enjeux vécus par les communautés noires, les jeunes en particulier, et à proposer des solutions concrètes aux défis spécifiques auxquels ils et elles font face.

______________________________ 1 Un sondage web a été mené, d'août à octobre, auprès de 1 463 répondant.e.s qui résident au Québec à partir de trois sources différentes : le panel web de Léger (Cibles 1 et 2), un lien ouvert via une campagne numérique Léger DGTL (Cible 1 seulement),et un lien ouvert diffusé par Sommet Jeunes Afro (SJA) auprès de leur réseau de partenaires (Cible 1 seulement)

