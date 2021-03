SAN MATEO, Californie, 10 mars 2021 /CNW/ - Unbxd Inc. a aujourd'hui annoncé être devenue partenaire technologique certifié de BigCommerce, dont plus de 60 000 clients auront ainsi accès à la solution de gestion des renseignements sur les produits (Product Information Management; PIM) en libre-service et exploitant l'intelligence artificielle (IA) d'Unbxd. Dès aujourd'hui, les clients de BigCommerce peuvent tirer parti du service d'Unbxd par l'intermédiaire du marché d'applications de BigCommerce.

« Notre partenariat avec BigCommerce nous permet de concrétiser un peu plus notre vision consistant à moderniser le commerce en ligne pour les détaillants du monde entier. Les renseignements sur les produits sont le fondement du parcours des consommateurs en ligne. Exploitant l'IA, la solution PIM d'Unbxd aide les commerçants en ligne à gérer les renseignements de leurs produits de manière globale, explique Pavan Sondur, président-directeur général et cofondateur d'Unbxd. La devise de BigCommerce, qui consiste à propulser la croissance sans augmenter la complexité (Ignite growth and not complexity) est en phase avec les convictions d'Unbxd, et c'est ce que nous comptons faire ensemble pour aider les entreprises de commerce électronique du monde entier.

La solution PIM d'Unbxd aide les détaillants en ligne et les marque à transformer leurs données brutes sur les produits - lesquelles changent constamment - en renseignements pertinents à grande échelle. Cette solution conviviale et intuitive fait office de source d'information centralisée et unique pour tous les produits. En combinant l'IA, la gestion de contenus numériques et l'automatisation, elle permet aux équipes de produits de générer efficacement un important volume de contenu sur les produits. Avantages de la solution PIM d'Unbxd :

a) Elle améliore la qualité globale des renseignements sur les produits. b) Elle facilite la collaboration entre les équipes. c) Elle améliore l'expérience liée aux produits et le taux de conversion. d) Elle permet aux consommateurs d'accéder plus rapidement au contenu sur les produits.

« Notre partenariat avec Unbxd illustre une fois encore notre engagement à faire en sorte que les commerçants puissent accéder aux meilleurs fournisseurs de services et technologies de l'industrie, a déclaré Russell Klein, directeur commercial de BigCommerce. Unbxd partage notre volonté d'aider les détaillants à augmenter leurs ventes et à croître plus rapidement pour leur donner les meilleures chances de réussir, et nous avons hâte de travailler ensemble pour soutenir mutuellement nos clients. »

Les partenaires technologiques certifiés de BigCommerce sont sélectionnés sur la base de l'excellence de leurs technologies de pointe, de leurs valeurs et de leur service à la clientèle. Pour en savoir plus, consultez le site www.bigcommerce.com (en anglais seulement).

