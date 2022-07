MONTRÉAL, le 26 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Avec trois nominations aux Gala des Oliviers pour son podcast 3 bières, ses passages aux festivals ComediHa!, Juste Pour Rire! et Zoofest, l'humoriste se sent d'attaque pour lancer sa première mini-tournée. Après des représentations à guichets fermés aux Terminal Comédie Club de Montréal et à Québec, Pierre-Luc Racine a envie de voir du pays, mais surtout de venir à la rencontre du public québécois, réputé pour être un public passionné et chaleureux.