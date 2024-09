Cet humoriste tente de rendre les mathématiques amusantes

Les mathématiques au coeur du nouveau podcast de Pierre-Luc Racine.

MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - Quand l'humoriste Pierre-Luc Racine a troqué sa carrière florissante d'actuaire pour étudier à l'École nationale de l'humour, c'était un peu comme plonger dans le vide. L'étudiant en mathématiques spécialisé en sciences actuarielles désormais diplômé de l'ENH s'est fait connaître notamment grâce à sa participation au podcast Les 3 bières. Mine de rien, ça lui a valu trois nominations au Gala Les Oliviers !

Depuis qu'il a obtenu son diplôme en 2018, il a écrit un livre, a participé à bon nombre de festivals d'humour, a reçu des ovations et a même publié un spectacle sur YouTube.

Mais vous savez ce qu'on dit : si tu peux sortir le gars des maths, tu ne peux pas sortir les maths du gars! Pierre-Luc lance donc le podcast Le mangeux de maths, ayant comme thème central les mathématiques. Les sujets traités séduiront même ceux qui sont repoussés par les maths.

La série comprend quatre épisodes qui sont disponibles sur Spotify et le format est parfait pour se faire un bon marathon humoristique.

Pierre-Luc vous apprendra Comment gagner au Monopoly, vous présente la mathématicienne la plus badass ever. Les fans de podcasts plus sombres apprécieront Le jeu qui pourrait vous tuer et La secte de Pythagore.

Envie de connaître Pierre-Luc davantage ? Ça tombe bien, il entame sa troisième saison de Rires à La Prairie, au St-Paul Taverne Moderne. Pour en savoir plus sur ses prochains spectacles : https://lepointdevente.com/pierrelucracine

