Un travailleur perd la vie lors d'une opération de pêche dans le secteur de l'Île d'Anticosti, près de Natashquan : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

GASPÉ, QC, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à M. Judes Henley, aide-pêcheur pour l'entreprise 9182-7683 Québec inc. (Pêcheries Yan Bourdages), le 13 juillet 2019, à environ 28 miles marins au sud de Natashquan.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, M. Henley se trouvait à bord du bateau Meridian 66, dans le secteur de l'Île d'Anticosti, pour pêcher la crevette. Lors des opérations de pêche, les chaluts (filets de pêche) ont été remontés à bord. Un câble relié à un treuil a été utilisé pour vider les prises dans la boîte de réception des captures. Une fois ce travail terminé, l'extrémité du câble a été attachée, avec une certaine tension, sur la lisse supérieure d'un garde-corps afin d'éviter son balancement. Au moment où M. Henley est passé à proximité de celle-ci, la lisse a cédé sous la tension du câble et a frappé M. Henley à la tête. Il s'est alors effondré en position assise, a basculé dans la rampe de hissage, puis est tombé à la mer, inconscient. Pendant qu'il dérivait, des manœuvres de récupération d'homme à la mer ont été entreprises par l'équipage, mais sans succès. Le corps de M. Henley a été repêché en mer par un autre bateau qui se trouvait à proximité. Il a été transporté au Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Sous la tension du câble du treuil, une section du garde-corps s'est rompue et a frappé la tête du travailleur ;

La conception du garde-corps a contribué à provoquer la chute du travailleur dans l'eau. En effet, l'absence d'une lisse intermédiaire sur le garde-corps a contribué à faire basculer le travailleur dans la rampe après que ce dernier s'est effondré.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, l'entreprise 9182-7683 Québec inc. (Pêcheries Yan Bourdages), tout travail autour de la rampe de hissage du bateau Meridian 66, étant donné l'absence de garde-corps conformes. De plus, elle a interdit l'utilisation des trois vêtements de flottaison Mustang Survival, modèle MD2053, présents sur le bateau, car ceux-ci n'ont pas été inspectés et entretenus selon les spécifications du fabricant. Le 22 juillet 2019, la CNESST a autorisé la reprise des travaux autour de la rampe de hissage, après que l'employeur a installé des garde-corps conformes.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents dans le secteur des pêches, notamment lorsqu'il s'agit de modifications ou d'ajouts d'équipements, des solutions existent :

L'employeur doit s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. En ce qui a trait aux garde-corps, ceux-ci ne doivent jamais être utilisés à d'autres fins que celui d'empêcher les chutes.

L'employeur doit fournir un matériel sécuritaire et s'assurer que celui-ci est maintenu en bon état. Par exemple, il doit notamment vérifier que les garde-corps possèdent une lisse supérieure située à une certaine distance du plancher (entre 900 mm et 1 100 mm), et au moins une lisse intermédiaire fixée à mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête au Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec, à la section maritime du Bureau de la sécurité des transports du Canada , à Transport Canada et aux associations des capitaines-propriétaires du Québec afin que leurs membres en soient informés.

, à Transport Canada et aux associations des capitaines-propriétaires du Québec afin que leurs membres en soient informés. Le rapport d'enquête sera transmis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin que ce document soit diffusé, à titre informatif et à des fins pédagogiques, dans les établissements de formation professionnelle et technique offrant les deux programmes d'études suivants : Pêche professionnelle et Technologie de l'architecture navale.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004249.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/37KMcBn

Animation (libre de droits) : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ad004249.mp4

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité dans le secteur des pêches, vous pouvez consulter cette page du site Web de la CNESST : www.cnesst.gouv.qc.ca/peches.

