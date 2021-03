RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Premier Tech est heureuse d'annoncer le lancement de LivelineMC, le tout premier produit numérique de son groupe d'affaires Digital. Entièrement conçu par l'entreprise, LivelineMC vient offrir aux manufacturiers d'équipement un outil novateur permettant de transformer leur approche commerciale traditionnelle en une expérience 4.0.

Le pouvoir de la visualisation 3D au bout des doigts

LivelineMC mise sur des expertises et technologies provenant de l'industrie du jeu vidéo afin de permettre aux manufacturiers d'équipement de transformer leur processus de définition de solution grâce à la visualisation 3D. LivelineMC permet de visualiser, configurer et observer le fonctionnement d'une future ligne de production en temps réel grâce à une simulation réaliste et fluide des mouvements d'un équipement. Grâce à son interface intuitive, LivelineMC permet aux équipes de ventes de transformer tout processus d'achat en une expérience visuelle unique et immersive. Développé conjointement avec les équipes de Premier Tech Systèmes Automatisés - un groupe d'affaires de l'entreprise - LivelineMC est maintenant disponible pour tous les manufacturiers d'équipement voulant accélérer leur transformation numérique commerciale.

« À la suite de recherches exhaustives, nous avons constaté qu'aucune technologie semblable n'existait, alors nous l'avons créée! En positionnant ainsi la transformation numérique - non seulement manufacturière, mais aussi commerciale - au cœur de notre vision pour le futur, nos équipes sont à même d'accompagner nos clients grâce à des solutions intelligentes, connectées et intégrées, tout en soutenant l'accélération de leurs activités numériques », explique Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

La force d'une équipe diversifiée

S'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience en intelligence manufacturière, Premier Tech Digital puise toute sa force dans la diversité de son équipe, qui combine notamment le savoir-faire d'experts du domaine des jeux vidéo à une solide expérience dans le domaine manufacturier, plus précisément en ingénierie. Cette diversification de ses compétences aura vite fait de permettre à l'entreprise de concrétiser ses ambitions numériques, tout en contribuant au rayonnement d'une équipe dynamique et passionnée, évoluant dans un esprit de start-up. Premier Tech est d'ailleurs toujours à la recherche des meilleurs talents pour joindre son groupe d'affaires Digital.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 600 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes d'un milliard de dollars.

